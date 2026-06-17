한국공인회계사회, 최운열 회장 연임 확정

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문병무 선출부회장, 박근서 감사도 연임…임기 2년

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국공인회계사회는 17일 제72회 정기총회를 열고 단독 입후보한 최운열 현 회장의 연임을 확정했다고 밝혔다.

한국공인회계사회에 따르면 이날 정기총회는 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸에서 진행됐으며, 문병무 선출부회장, 박근서 감사도 연임됐다. 임기는 2년이다.

제48대 한국공인회계사회 회장으로 당선된 최운열 회장이 여의도 페어몬트 앰배서더호텔에서 열린 제72회 정기총회에서 개회사를 하고 있다. [사진=한국공인회계사회]

한국공인회계사회는 이번 총회에서 ▲FY2026 사업계획 및 예산 통합보고 ▲FY2025 감사보고 ▲FY2025 결산보고 등을 상정, 처리했다.

최 회장은 개회사에서 "회계기본법 제정을 비롯해 지방자치법, 공인회계사법 개정을 통해 공공 부문 회계투명성을 끌어올려 국가 경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.

이어 "AI 감사환경 구축과 회원 디지털 경쟁력 향상으로 국민으로부터 감사품질이 신뢰받도록 노력하겠다"며 "공인회계사가 공익활동에 적극 참여함으로써 국민과 함께하는 따뜻한 전문가로 자리매김 하겠다"고 덧붙였다.

문병무 선출부회장은 "AI 시대에 걸맞은 회계사회 조성과 회계시장 10조 시대 달성에 기여하겠다"고 전했다.

박근서 감사는 "회계사 직무의 사회적 신뢰 제고 및 본회 예산의 투명한 감시자 역할을 성실히 수행하겠다"고 강조했다.

rkgml925@newspim.com