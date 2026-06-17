시흥시 "거북섬에 국내 최대 1만 톤급 아쿠아리움 들어선다"

시화MTV 근린공원에 지하 1층·지상 3층 규모...오는 2029년 개관 목표

2천억 원 투입, 모든 층 자연광 드는 '동물복지·몰입형 생태 아쿠아리움' 계획

임병택 시장 "대관람차·해양레저 연계, 거북섬을 수도권 대표 해양관광 거점"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시 거북섬이 국내 최대 규모의 아쿠아리움을 품고 수도권을 대표하는 독보적인 해양레저관광 도시로 전격 도약한다.

시흥시는 지난 16일 시청 다슬방에서 인원그룹과 '시흥아쿠아리움(가칭)' 건립을 위한 공식 사업협약을 체결하고 본격적인 글로벌 해양 인프라 구축에 나섰다고 17일 밝혔다.

시흥시가 16일 시청 다슬방에서 인원그룹과 시흥아쿠아리움 건립 사업협약을 체결하고 있다.(사진 왼쪽 임병택 시흥시장 오른쪽 김승민 인원그룹 대표). [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 협약은 경남 사천시의 지역 명소인 '아라마루 아쿠아리움'을 성공적으로 건립·운영 중인 인원그룹과 지난해 4월 업무협약을 맺은 이후 공개 공모와 우선협상대상자 선정 등 치밀한 검증 절차를 거쳐 결실을 본 것이다. 거북섬 일대 관광 활성화를 견인할 핵심 앵커 시설로 꼽힌다.

사업의 중심이 되는 '시흥아쿠아리움'은 시화MTV 50호 근린공원 내 약 7000㎡ 부지에 지하 1층, 지상 3층 규모로 웅장하게 들어설 예정이다. 특히 주목할 점은 압도적인 규모다. 총 수조 용량이 무려 1만 1000톤급에 달해 명실상부 국내 최대 규모를 자랑한다. 시는 오는 2029년 개관을 목표로 행정력을 집중하고 있다.

단순히 규모만 키운 것이 아니다. 이번 아쿠아리움은 최신 글로벌 트렌드인 '동물 복지'와 '생태 보존'을 결합한 혁신적인 공간으로 꾸며진다.

김승민 인원그룹·㈜애니멀킹덤 대표는 "시흥아쿠아리움은 국내 최초로 모든 층에 자연광이 투과되는 전면 동물복지형 설계와 국제적 규모를 갖출 것"이라며 "기존의 유리창 너머 관람 방식을 탈피해 경계를 허무는 신개념 전시기법을 도입 동물이 자연 그대로 살아가고 관람객이 그 세계로 직접 걸어 들어가는 듯한 '몰입형 생태 아쿠아리움'을 선보이겠다"고 포부를 밝혔다.

사업 부지의 편의성도 극대화된다. 현재 한국수자원공사가 아쿠아리움 하부에 1000대 규모의 대형 지하 주차장을 조성 중으로 상부의 쾌적한 근린공원과 아쿠아리움이 유기적으로 결합한 복합 문화·관광 공간이 탄생할 전망이다. 시는 이번 프로젝트에 최소 2000억 원 이상의 대규모 자본이 투입될 것으로 추산하고 있다.

시흥아쿠아리움건립 사업협약 현장. [사진=시흥시]

임병택 시흥시장은 "이번 사업협약은 거북섬이 시화호를 넘어 대한민국을 대표하는 해양레저, 관광, 문화의 중심지로 성장하는 결정적 계기가 될 것"이라며 "남은 행정절차를 차질 없이 신속하게 추진하겠다"고 전했다.

또한 그는 "아쿠아리움을 시작으로 대관람차, 익스트림 해양레저시설 등 거북섬만의 차별화된 관광 인프라를 단계적으로 완성해 가겠다"며 "이를 통해 강력한 낙수효과를 유발, 지역경제를 활성화하고 시흥시의 도시 경쟁력을 글로벌 수준으로 끌어올리겠다"고 강력한 의지를 피력했다.

1141world@newspim.com