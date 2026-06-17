KB금융, 빅데이터 소상공인 지원 체계 구축한다

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서울신용보증재단·SK텔레콤 맞손

금융·통신·상권 데이터 연계 맞춤 분석

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융이 서울신용보증재단, SK텔레콤과 손잡고 빅데이터 기반 소상공인 지원 체계를 구축한다.

KB국민은행과 KB국민카드는 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 서울신용보증재단, SK텔레콤과 '빅데이터 기반 소상공인 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 17일 밝혔다.

16일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 '빅데이터 기반 소상공인 경쟁력 강화를 위한 업무협약식'에서 (왼쪽부터)김명국 SKT Industrial AI 담당, 최항도 서울신용보증재단 이사장, 박형주 KB국민은행 AI·DT추진본부장, 이상열 KB국민카드 AI데이터사업그룹 전무가 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB금융]

네 기관은 각자 보유한 금융·통신·상권 데이터를 표준화해 결합하는 협력 체계를 마련하고, 이를 기반으로 지역 상권과 소상공인의 경영 환경을 정밀 분석할 계획이다.

공공기관과 지자체를 대상으로 맞춤형 상권 분석과 정책 효과 분석 서비스를 제공하고, 소상공인 지원을 위한 실무 협의체도 운영하기로 했다.

KB금융은 이미 'KB상권활성화지수' 등을 통해 유동인구, 소비 패턴, 개·폐업 현황 등 데이터를 활용해 지자체의 소상공인 정책 설계를 지원해 왔다.

이번 협약으로 통신·보증 데이터까지 더해 상권의 기초 체력과 소상공인의 현금흐름을 한층 정교하게 진단할 수 있을 것으로 보고 있다.

협약식에서는 각 기관의 데이터 특성과 활용 사례를 공유하고, 서울 시내 일부 상권을 대상으로 한 시범 분석 결과도 소개됐다.

유동인구, 카드 매출, 통신 이용, 대출·보증 정보 등을 종합해 상권의 성장 단계와 리스크 요인을 도출한 분석으로, 현장 정책 설계에 적용 가능성이 확인됐다는 평가다.

peterbreak22@newspim.com