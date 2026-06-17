대한전선, 1463억원 규모 '동해안-동서울' 송전 사업 수주

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동해안 생산 전력을 수도권으로 송전하는 국가 핵심 전력망 사업

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대한전선(대표이사 송종민)이 국가 핵심 전력망 사업을 수주하며 초고압직류송전(HVDC) 시장에서의 경쟁력을 입증했다.

대한전선은 한국전력공사가 추진하는 500kV HVDC(초고압직류송전) 동해안~동서울 건설공사(EP2단계) 사업을 수주했다고 17일 공시를 통해 밝혔다.

계약 규모는 1463억원으로, 대한전선은 500kV HVDC XLPE 케이블과 관련 부속 자재의 제조 및 공급부터 시공까지 턴키(Turn-Key) 방식으로 수행할 예정이다.

대한전선 당진케이블공장 전경 [사진=대한전선]

동해안~동서울 HVDC 사업은 동해안 지역의 원자력∙화력발전 및 대규모 재생에너지 발전으로 생산된 전력을 수도권까지 안정적으로 공급하기 위한 국가 핵심 전력망 구축 사업이다.

이번 사업은 500kV급 HVDC 전력선 2개 공구와 70kV급 중성선 1개 공구로 구성되며, 대한전선은 약 86km 규모의 500kV HVDC XLPE 케이블 시스템을 공급 및 설치할 예정이다.

대한전선 관계자는 "이번 수주는 오랜 기간 추진해 온 대한전선의 HVDC 기술 개발과 생산·시공 역량 강화를 위한 노력이 성과로 이어진 것"이라며 "국내 HVDC 사업 수행 경험을 기반으로 향후 '서해안 에너지 고속도로'를 비롯한 국가 전력망 사업과 글로벌 전력망 시장에서 경쟁력을 더욱 높이고, 안정적인 전력망 구축과 에너지 전환에 기여하는 기업으로서 역할을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

대한전선은 증가하는 HVDC 수요와 글로벌 시장 확대에 대응하기 위해 생산 및 시공 역량 강화에 속도를 내고 있다. 현재 충남 당진에 HVDC 전용 테스트센터를 구축하고, 640kV급 HVDC 해저케이블 생산이 가능한 해저케이블 2공장을 건설 중이다.

tack@newspim.com