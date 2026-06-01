대한전선, 500억 규모 해남 태양광 전력망 사업 수주

154kV급 전력망 구축

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한전선이 전라남도 해남 태양광 발전소와 변전소를 잇는 초고압 전력망 프로젝트를 수주하며 국내 재생에너지 계통 연계 시장에서의 입지를 강화했다. 이번 사업은 정부의 재생에너지 보급 및 인프라 확충 정책 기조에 맞춰 추진되는 것으로, 대한전선은 설계부터 시험까지 전 과정을 일괄 수행하는 방식을 통해 역량을 입증할 방침이다.

대한전선은 전라남도 해남 태양광 발전사업에 초고압 전력망을 구축하는 프로젝트를 수주했다고 1일 밝혔다. 수주 규모는 약 500억원이다.

대한전선 당진케이블공장 전경 [사진=대한전선]

이번 프로젝트는 해남 태양광 발전소에서 생산된 전력을 해남 변전소로 송전하기 위한 사업으로 해당 지역의 증가하는 전력 수요에 대응하고 재생에너지 확대에 기여하기 위해 추진됐다. 해당 사업에서 대한전선은 품질·기술 신뢰성과 고도의 엔지니어링 역량이 요구되는 풀 턴키 방식으로 154kV급 초고압 전력망을 구축한다. 풀 턴키는 전력망 설계, 생산, 포설, 접속, 시험 등의 전 과정을 일괄 수행하는 방식이며 회사는 케이블 제조 기술과 프로젝트 수행 능력을 높게 평가받아 적격 업체로 선정됐다.

최근 정부가 제1차 재생에너지 기본계획을 발표하고 태양광∙풍력 중심의 보급 확대와 인프라 확충을 추진함에 따라 발전원과 전력망을 연결하는 계통 연계 사업의 중요성이 커지고 있다. 이러한 흐름 속에서 대한전선은 국내 재생에너지 연계 사업에서 연이어 성과를 내고 있다. 지난 4월에는 전남 신안 비금 태양광 발전소와 도고 수상태양광 발전소에서 생산된 전력을 안좌도 변전소로 연계하는 154kV 초고압 해저케이블 프로젝트를 수주한 바 있다.

한편 대한전선은 국내뿐만 아니라 미국, 유럽, 중동 등 글로벌 시장 수요에 대응하며 매출을 확대 중이다. 그 결과 1분기 연결 기준으로 매출 1조834억원, 영업이익 604억원을 달성해 성장세를 이어갔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 8555억원에서 26.6%, 영업이익은 271억원에서 122.9% 각각 증가한 성과다. 국내 주요 프로젝트에서 경쟁력을 인정받은 만큼 향후 다양한 수주 기회도 확보할 것으로 전망된다.

대한전선 관계자는 "국내 재생에너지 발전이 확대되는 흐름 속에서 안정적인 전력망 공급을 통해 에너지 전환과 전력 인프라 확충에 기여할 수 있어 의미가 깊다"며 "앞으로도 축적된 사업 경험과 엔지니어링 역량을 기반으로 국내외 전력망 시장에서 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com