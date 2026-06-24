[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 의약학계열 지원 전략-의대·치대

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대한민국 입시의 정점, 의예과와 치의예과는 그동안 '넘을 수 없는 4차원의 벽'이라 불려 왔습니다. 그러나 2027학년도 입시를 앞둔 지금, 우리는 역사상 유례없는 '의대 정원 확대'라는 거대한 변곡점에 서 있습니다. 과거의 데이터가 더 이상 절대적인 기준이 되지 못하는 시대, 많은 수험생과 학부모들이 혼란을 겪고 있습니다. 하지만 혼란은 곧 기회입니다. 의대 정원 확대는 최상위권의 이동을 가속화하며, 이는 의·치대뿐만 아니라 연쇄적으로 서울 상위권 대학의 합격선까지 낮추는 나비효과를 일으키고 있습니다. 오늘 우리는 이 정밀한 지형 변화 속에서, 어떻게 최상위권의 관문을 통과할 것인가에 대한 실전적 정답을 찾아보고자 합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 의대와 치대, '적성'이라는 본질적 질문

의대와 치대는 메디컬 계열이라는 큰 틀 안에 있지만, 학문적 깊이와 진로의 성격은 엄연히 다릅니다. 의대는 인체 전반의 시스템을 이해하고, 질병의 근본적 기전을 탐구하며 임상적 치료법을 고민하는 '통합적 사고'가 필수입니다. 반면 치대는 구강 및 악안면이라는 특정 영역에서 정교한 술기와 보존적 치료를 수행하는 '미세한 전문성'과 '심미적 안목'을 중시합니다. 입학사정관은 지원자가 왜 치과의사가 되고 싶은지, 왜 굳이 치대여야 하는지에 대한 '확고한 철학'을 묻습니다. 단순히 성적에 맞춰 의대와 치대를 고민하는 것이 아니라, 자신의 성향이 환자와의 장기적인 신뢰 관계를 형성하며 정밀한 시술을 수행하는 치의학에 맞는지, 아니면 인체의 복잡한 질병을 다루는 의학에 맞는지 스스로 질문을 던져야 합니다.

◆ '지역인재 전형' - 수도권 학생의 부러움을 사는 역대급 기회

지방 거점 국립대와 사립대를 중심으로 대폭 확대된 '지역인재 전형'은 현재 의·치대 입시의 가장 파괴력 있는 변수입니다. 지방 고교 출신 학생들에게는 내신과 수능 최저를 동시에 잡는다면 의사의 꿈을 이룰 수 있는 가장 안전하고도 확실한 사다리입니다. 하지만 지역인재 전형이라고 해서 합격선이 무조건 낮을 것이라 방심해서는 안 됩니다. 해당 지역의 최상위권 인재들이 이미 경쟁의 밀도를 높여놓았기 때문입니다. 핵심은 '수능 최저'입니다. 지역인재 전형은 수능 최저학력기준을 충족하느냐 못하느냐에 따라 합격 확률이 50% 이상 달라집니다. 내신이 조금 부족해도 강력한 수능 점수로 최저를 맞춘다면 승산은 충분합니다.

서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 학생부종합전형 - '학생부의 깊이'가 숫자를 이긴다

의대 학종에서 내신 1.0~1.3등급은 '자격 조건'일 뿐입니다. 합격은 '세특(세부능력 및 특기사항)'에서 결정됩니다. 단순히 교과 과정을 충실히 이수했다는 기록은 의미가 없습니다. 입학사정관은 "이 학생이 얼마나 의학적 원리에 깊이 생각했는가"를 봅니다. 물리 시간에 배운 '압력의 원리'를 치아의 교합력 분석에 대입하거나, 화학 시간에 배운 '고분자 중합 반응'을 치과용 재료의 강도 개선 연구로 연결하는 식의 '융합적 탐구'가 있어야 합니다. 특히, 의대 지망생이라면 '의료 윤리'에 대한 고민을 반드시 생기부에 녹여내야 합니다. 기술적인 실력은 기본이며, 그 실력을 어디에 사용할 것인가에 대한 인문학적 소양이 동반될 때 비로소 '완성된 의사상'으로 평가받습니다.

◆ 최상위 면접, 'MMI(다중미니면접)'를 정복하라

의대 입시의 꽃은 MMI입니다. MMI는 의학적 지식을 묻는 것이 아니라, 지원자의 가치관과 판단력을 테스트합니다. '환자가 치료를 거부할 때 어떻게 설득할 것인가?', '한정된 의료 자원을 누구에게 우선 분배할 것인가?'와 같은 윤리적 딜레마 상황에서, 지원자는 다수의 이익과 개인의 권리 사이에서 어떻게 합리적 균형을 찾는지 보여주어야 합니다. 이는 암기로는 대비할 수 없습니다. 평소 뉴스 속 의료 이슈를 보고 자신의 논리로 비판적 에세이를 써보거나, 찬반 토론을 통해 타인의 의견을 수용하며 자신의 논리를 정교화하는 훈련이 필요합니다. 면접관은 정답을 원하는 것이 아니라, 문제를 바라보는 '태도'를 봅니다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

◆ 정시에서의 전략적 '과목 가중치' 분석

의대 정시 지원은 단순히 표준점수 합계로 결정되지 않습니다. 대학마다 수학과 과학의 가중치, 그리고 영어와 한국사의 반영 방식이 모두 다릅니다. 미적분과 기하를 선택한 수험생에게 수학 가중치가 높은 대학은 '황금밭'입니다. 반대로 국어 비중이 높은 대학은 언어적 사고력이 뛰어난 수험생에게 유리합니다. 또한, 과탐 II 과목 가산점 유무를 반드시 확인하십시오. 자신의 강점을 가장 잘 살려줄 수 있는 환산점수 산출식을 찾아내어, 전국 석차를 0.1%라도 올릴 수 있는 대학을 리스트업 하는 것이 정시 의대 합격의 핵심입니다.

◆ 의대 증원 시대, '전략적 준비'가 만든 기적

2027 의대 증원이라는 거대한 변화는 많은 수험생에게 공포를 주지만, 철저히 준비된 자에게는 더할 나위 없는 상승기류입니다. 의·치대는 이제 단순한 성적의 정점이 아니라, 여러분의 학업적 열정과 인문학적 소양을 결합해 세상에 기여할 무대입니다. 지금의 입시는 3년의 총합이 아니라, 마지막 순간까지 자신의 부족함을 전략으로 채워 나가는 치열한 과정입니다. 내신이 낮다고 포기하지 말고, 최저가 불안하다고 좌절하지 마십시오. 의대를 향한 여러분의 진심이 데이터를 기반으로 한 전략과 만날 때, 그 합격의 영광은 반드시 현실이 될 것입니다. 거인의 어깨 위에서 더 높은 곳을 꿈꾸십시오. 그곳에 여러분의 이름이 새겨진 흰 가운이 기다리고 있습니다.