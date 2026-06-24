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2026.06.24 (수)
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[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 의약학계열 지원 전략-의대·치대

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  • 김형일 대표가 2027학년도 의·치대 입시 변화 속 전략을 제시했다
  • 의·치대는 적성과 진로 철학, 학생부·MMI 대비, 지역인재·정시 가중치 분석이 관건이라 했다
  • 의대 증원은 공포가 아닌 기회이며, 데이터 기반 전략적 준비로 합격 가능성을 높일 수 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대한민국 입시의 정점, 의예과와 치의예과는 그동안 '넘을 수 없는 4차원의 벽'이라 불려 왔습니다. 그러나 2027학년도 입시를 앞둔 지금, 우리는 역사상 유례없는 '의대 정원 확대'라는 거대한 변곡점에 서 있습니다. 과거의 데이터가 더 이상 절대적인 기준이 되지 못하는 시대, 많은 수험생과 학부모들이 혼란을 겪고 있습니다. 하지만 혼란은 곧 기회입니다. 의대 정원 확대는 최상위권의 이동을 가속화하며, 이는 의·치대뿐만 아니라 연쇄적으로 서울 상위권 대학의 합격선까지 낮추는 나비효과를 일으키고 있습니다. 오늘 우리는 이 정밀한 지형 변화 속에서, 어떻게 최상위권의 관문을 통과할 것인가에 대한 실전적 정답을 찾아보고자 합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 의대와 치대, '적성'이라는 본질적 질문

의대와 치대는 메디컬 계열이라는 큰 틀 안에 있지만, 학문적 깊이와 진로의 성격은 엄연히 다릅니다. 의대는 인체 전반의 시스템을 이해하고, 질병의 근본적 기전을 탐구하며 임상적 치료법을 고민하는 '통합적 사고'가 필수입니다. 반면 치대는 구강 및 악안면이라는 특정 영역에서 정교한 술기와 보존적 치료를 수행하는 '미세한 전문성'과 '심미적 안목'을 중시합니다. 입학사정관은 지원자가 왜 치과의사가 되고 싶은지, 왜 굳이 치대여야 하는지에 대한 '확고한 철학'을 묻습니다. 단순히 성적에 맞춰 의대와 치대를 고민하는 것이 아니라, 자신의 성향이 환자와의 장기적인 신뢰 관계를 형성하며 정밀한 시술을 수행하는 치의학에 맞는지, 아니면 인체의 복잡한 질병을 다루는 의학에 맞는지 스스로 질문을 던져야 합니다.

◆ '지역인재 전형' - 수도권 학생의 부러움을 사는 역대급 기회

지방 거점 국립대와 사립대를 중심으로 대폭 확대된 '지역인재 전형'은 현재 의·치대 입시의 가장 파괴력 있는 변수입니다. 지방 고교 출신 학생들에게는 내신과 수능 최저를 동시에 잡는다면 의사의 꿈을 이룰 수 있는 가장 안전하고도 확실한 사다리입니다. 하지만 지역인재 전형이라고 해서 합격선이 무조건 낮을 것이라 방심해서는 안 됩니다. 해당 지역의 최상위권 인재들이 이미 경쟁의 밀도를 높여놓았기 때문입니다. 핵심은 '수능 최저'입니다. 지역인재 전형은 수능 최저학력기준을 충족하느냐 못하느냐에 따라 합격 확률이 50% 이상 달라집니다. 내신이 조금 부족해도 강력한 수능 점수로 최저를 맞춘다면 승산은 충분합니다.

서울 여의도여자고등학교에 학생들이 2024학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가를 치르기 위해 교실로 향하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 학생부종합전형 - '학생부의 깊이'가 숫자를 이긴다

의대 학종에서 내신 1.0~1.3등급은 '자격 조건'일 뿐입니다. 합격은 '세특(세부능력 및 특기사항)'에서 결정됩니다. 단순히 교과 과정을 충실히 이수했다는 기록은 의미가 없습니다. 입학사정관은 "이 학생이 얼마나 의학적 원리에 깊이 생각했는가"를 봅니다. 물리 시간에 배운 '압력의 원리'를 치아의 교합력 분석에 대입하거나, 화학 시간에 배운 '고분자 중합 반응'을 치과용 재료의 강도 개선 연구로 연결하는 식의 '융합적 탐구'가 있어야 합니다. 특히, 의대 지망생이라면 '의료 윤리'에 대한 고민을 반드시 생기부에 녹여내야 합니다. 기술적인 실력은 기본이며, 그 실력을 어디에 사용할 것인가에 대한 인문학적 소양이 동반될 때 비로소 '완성된 의사상'으로 평가받습니다.

◆ 최상위 면접, 'MMI(다중미니면접)'를 정복하라

의대 입시의 꽃은 MMI입니다. MMI는 의학적 지식을 묻는 것이 아니라, 지원자의 가치관과 판단력을 테스트합니다. '환자가 치료를 거부할 때 어떻게 설득할 것인가?', '한정된 의료 자원을 누구에게 우선 분배할 것인가?'와 같은 윤리적 딜레마 상황에서, 지원자는 다수의 이익과 개인의 권리 사이에서 어떻게 합리적 균형을 찾는지 보여주어야 합니다. 이는 암기로는 대비할 수 없습니다. 평소 뉴스 속 의료 이슈를 보고 자신의 논리로 비판적 에세이를 써보거나, 찬반 토론을 통해 타인의 의견을 수용하며 자신의 논리를 정교화하는 훈련이 필요합니다. 면접관은 정답을 원하는 것이 아니라, 문제를 바라보는 '태도'를 봅니다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

◆ 정시에서의 전략적 '과목 가중치' 분석

의대 정시 지원은 단순히 표준점수 합계로 결정되지 않습니다. 대학마다 수학과 과학의 가중치, 그리고 영어와 한국사의 반영 방식이 모두 다릅니다. 미적분과 기하를 선택한 수험생에게 수학 가중치가 높은 대학은 '황금밭'입니다. 반대로 국어 비중이 높은 대학은 언어적 사고력이 뛰어난 수험생에게 유리합니다. 또한, 과탐 II 과목 가산점 유무를 반드시 확인하십시오. 자신의 강점을 가장 잘 살려줄 수 있는 환산점수 산출식을 찾아내어, 전국 석차를 0.1%라도 올릴 수 있는 대학을 리스트업 하는 것이 정시 의대 합격의 핵심입니다.

◆ 의대 증원 시대, '전략적 준비'가 만든 기적

2027 의대 증원이라는 거대한 변화는 많은 수험생에게 공포를 주지만, 철저히 준비된 자에게는 더할 나위 없는 상승기류입니다. 의·치대는 이제 단순한 성적의 정점이 아니라, 여러분의 학업적 열정과 인문학적 소양을 결합해 세상에 기여할 무대입니다. 지금의 입시는 3년의 총합이 아니라, 마지막 순간까지 자신의 부족함을 전략으로 채워 나가는 치열한 과정입니다. 내신이 낮다고 포기하지 말고, 최저가 불안하다고 좌절하지 마십시오. 의대를 향한 여러분의 진심이 데이터를 기반으로 한 전략과 만날 때, 그 합격의 영광은 반드시 현실이 될 것입니다. 거인의 어깨 위에서 더 높은 곳을 꿈꾸십시오. 그곳에 여러분의 이름이 새겨진 흰 가운이 기다리고 있습니다.

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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