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[거인의어깨 입시컨설팅] 수시컨설팅: 내신 5등급 이하 지원 전략

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AI 핵심 요약

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  • 김형일 거인의어깨 대표가 5등급 이하 수험생을 위해 진로 기반의 실용적 입시 전략을 제시했다.
  • 5등급 이하라면 대학 간판보다 향후 직무와 전문성에 초점을 두고, 전문대·특성화 학과·편입·자격증 등 숨은 경로를 적극 활용해야 한다.
  • 면접형 전형·수능 정시·실무 경험을 통해 내신 한계를 보완하며, 성적표 숫자보다 자신의 서사를 설계하는 것이 중요하다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대한민국 입시 환경에서 5등급 이하의 성적표는 수험생 본인과 학부모 모두에게 큰 심리적 부담을 안겨줍니다."수도권 4년제 대학은 사실상 불가능하다"는 일반적인 인식은 학생들의 의지를 꺾고, 결과적으로는 '묻지마 지원'이나 '입시 포기'라는 악순환으로 이어지곤 합니다. 그러나 입학사정관제와 전형 다양화가 정착된 현재, 대입은 단순히 내신 등급이라는 줄 세우기를 넘어섰습니다. 

이제 5등급 이하 수험생에게 필요한 것은 성적을 복구하려는 막연한 기대가 아니라, 자신의 현재 위치에서 가장 효율적으로 도달할 수 있는 '실용적 경로'를 찾는 데이터 기반의 전략입니다. 5등급 이하라는 숫자에 매몰되지 마십시오. 지금부터 우리가 논의할 내용은 숫자를 이기는 '진로 기반의 입시 로드맵'입니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 왜 '간판'이 아닌 '직무'를 바라봐야 하는가

5등급 이하 구간에서는 대학의 이름값(브랜드)보다 졸업 후 어떤 직무를 수행할 수 있느냐가 인생의 성공을 결정짓습니다. 최근 기업 채용 시장의 트렌드는 '직무 역량'입니다. 4년제 대학을 졸업하고도 취업난에 시달리는 학생들과, 전문대학에서 확실한 기술과 자격증을 갖추어 고소득을 올리는 학생들의 격차는 날로 커지고 있습니다. 5등급 이하 수험생들이 가장 먼저 해야 할 일은 자신의 성적에 맞춘 대학 리스트를 뽑는 것이 아니라, 내가 10년 뒤 어떤 분야의 전문가가 되고 싶은지, 어떤 산업 현장에서 가치를 창출하고 싶은지를 정의하는 것입니다. 목표가 명확해지면 대학 선택은 그 목표를 수행하기 위한 '수단'으로 변모합니다.

◆ 특성화 학과 및 전문대학의 '숨겨진 보석' 발굴

전문대학이라고 해서 결코 경쟁력이 낮지 않습니다. 오히려 반도체 공정, 인공지능 보조, 물리치료, 간호, 항공 서비스 등 특정 분야에서는 4년제 일반 학과보다 훨씬 강력한 취업 네트워크와 실무 환경을 갖추고 있습니다. 5등급 이하 수험생은 전문대학의 수시 1차, 2차 모집을 전략적으로 활용해야 합니다. 특히, 간호학과나 보건계열의 경우, 전문대에서 높은 성적을 유지한 뒤 4년제 대학으로 편입하거나, 자격증을 취득하여 국가고시에 합격하는 루트가 매우 견고합니다. 또한, 4년제 대학 중에서도 지역 사회와 연계된 특성화 학과를 잘 찾아보면 의외로 높은 경쟁률 속에서도 내신 반영 방식이나 면접 비중을 통해 합격 가능성을 충분히 높일 수 있습니다.

[사진=뉴스핌DB] 2026.02.10

◆ '면접형 전형' – 성적을 뒤집는 마지막 카드

5등급 이하 학생이 4년제 대학에 진입하기 위해 가장 집중해야 할 곳은 '면접'입니다. 많은 대학이 내신 성적 비중을 줄이고 면접 점수를 대폭 강화하고 있습니다. 여기서 면접이란 단순히 질문에 답하는 것이 아니라, 자신의 부족한 내신을 상쇄할 만한 '강력한 동기'와 '직업적 태도'를 보여주는 과정입니다. 5등급 대의 성적을 받았더라도, 그 이유가 무엇인지 그리고 이를 극복하기 위해 어떠한 노력(자기주도학습, 독서, 봉사 등)을 했는지 논리적으로 답변하는 학생은 입학사정관에게 매우 강한 인상을 남깁니다. 면접관은 "공부를 못했던 학생"을 뽑는 것이 아니라, "우리 대학에 와서 자신의 진로를 향해 끝까지 달릴 학생"을 뽑습니다.

◆ 수능의 활용 - '정시'라는 열린 문

수시에서 무리하게 성적을 맞추기보다, 수능이라는 명확한 평가를 통해 정시 지원을 고려하는 것도 현명한 전략입니다. 5등급 이하 학생들의 경우, 수능의 특정 영역(예: 탐구, 영어)에서 2~3등급 이상을 받는다면 정시에서 생각보다 훨씬 폭넓은 대학 선택지가 생깁니다. 영어는 절대평가이기에 2등급을 목표로 하면 대학 라인이 완전히 바뀝니다. 모든 과목을 다 잡으려 하지 말고, 내가 가장 자신 있는 영역을 극대화하여 표준점수를 높이는 전략을 취하십시오. 정시는 정직합니다. 내신 성적의 굴레에서 벗어나 수능 점수만으로 대학에 들어갈 수 있는 기회는 5등급 이하 수험생에게 매우 소중한 '공정한 기회'입니다.

6일 오후 서울 강남구 역삼동 강남하이퍼학원 본원에서 열린 이투스에듀의 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 분석 설명회'에서 참석자들이 입시 전략과 시험 분석 내용을 청취하고 있다. 이번 설명회는 지난 4일 실시된 2027학년도 수능 6월 모의평가 결과를 분석하고 향후 학습 및 입시 전략을 제시하기 위해 마련됐다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 학교 밖에서의 '실무적 경험' 축적

학생부의 내용이 빈약하다면, 학교 밖에서 자신의 적성을 증명하십시오. 최근에는 외부 기관의 기술 교육, 지자체 주관의 인턴십, 혹은 관련 분야의 자격증 취득 등을 학생부에 기록할 수 있는 경로가 다양합니다. 5등급 이하의 수험생이 "나는 단순히 교과 공부만 한 학생이 아니라, 관련 산업 현장을 이해하고 실무적인 베이스를 닦아온 학생이다"라는 것을 증명한다면, 이는 내신 2~3등급 학생들의 평범한 생기부보다 훨씬 더 가치 있는 평가를 받을 수 있습니다. 진로와 관련된 자격증을 미리 준비하는 과정 자체를 생기부에 녹여내는 것, 그것이 5등급 이하가 가질 수 있는 유일하고도 강력한 '학종 전략'입니다.

◆ 성적은 숫자에 불과하다, 인생은 서사다

입시는 한 번의 시험이 아니라, 여러분의 미래를 설계하는 첫 번째 설계도입니다. 5등급 이하의 성적표를 들고 좌절하는 시간에, 여러분의 강점과 열정을 보여줄 수 있는 '다음 판'을 고민하십시오. 4년제 대학으로의 직행이 어렵다면 편입이라는 우회로가 있고, 기술직으로의 진로가 있다면 전문대학이라는 탄탄한 발판이 있습니다. 입시는 결국 여러분이 어떠한 사람으로 성장할지를 결정하는 과정입니다. 성적이라는 숫자가 여러분의 가치를 정의하도록 두지 마십시오. 자신의 부족함을 인정하고, 그것을 채우기 위해 가장 현실적인 경로를 선택하는 사람만이 결국 승리합니다. 

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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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