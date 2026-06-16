익산시, 코스트코 입점 상생협의 본격화…골목상권 보호 방안 모색

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유통기업상생발전협의회 개최…지역협력계획서 실효성 집중 점검

소상공인·전통시장 상생 요구 확산…실질적 지역 환원 대책 촉구

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 호남권 최초의 코스트코 익산점 개설을 앞두고 지역 상권 보호와 상생 방안 마련을 위한 협의 절차에 본격 착수했다고 16일 밝혔다.

익산시는 이날 유통 전문가와 소상공인 단체, 전통시장 대표 등 8명이 참석한 가운데 유통기업상생발전협의회를 열고 코스트코 코리아가 제출한 지역협력계획서에 대한 검증에 나섰다.

코스트코 상생 협의[사진=익산시]2026.06.16 lbs0964@newspim.com

이번 협의회는 유통산업발전법에 따른 절차로 대규모 점포 입점이 지역 골목상권과 전통시장에 미치는 영향을 분석하고 상생 방안의 실효성을 점검하기 위해 마련됐다.

회의에서는 소상공인과 전통시장 관계자들이 대형 유통업체 진출에 따른 생존권 위기를 우려하며 보다 구체적이고 실질적인 상생 대책 마련을 요구했다.

위원들은 일회성 기부나 형식적인 홍보를 넘어 익산 시민 우선 채용 확대와 지역 농·특산물 및 가공품 입점·납품 확대 등 지역경제에 직접 도움이 되는 방안을 지역협력계획서에 반영해야 한다고 제안했다.

김호진 익산시소상공인연합회장은 "코스트코 입점이 전통시장과 골목상권에 미칠 영향이 큰 만큼 피해 업종에 대한 실질적인 보전 대책과 지역 상권 보호를 위한 명확한 기준이 필요하다"고 강조했다.

익산시는 협의회에서 제기된 의견을 검토해 코스트코 측이 제출할 보완 지역협력계획서에 반영하도록 할 계획이다.

시 관계자는 "건축허가 절차가 마무리된 만큼 이제는 지역 소상공인과의 상생 방안을 구체화해야 할 시점"이라며 "추가 협의회를 개최하는 등 최종 개설등록 전까지 소비자 편익과 소상공인 보호가 조화를 이룰 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

코스트코 익산점은 교통영향평가와 건축위원회 심의를 거쳐 건축허가를 완료했으며 향후 상생안 보완 절차를 거쳐 대규모 점포 개설등록이 진행될 예정이다.

lbs0964@newspim.com