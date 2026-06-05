익산시, 코스트코 건축허가 '승인'…호남권 첫 매장 착공 가시화

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교통영향평가·건축심의 마무리로 사업 추진 본궤도 진입

일자리 창출·유통산업 활성화 기대 속 후속 행정절차 박차

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 호남권 최초로 추진되는 코스트코 익산점 건립 사업이 건축허가를 최종 승인받으며 본격적인 착공 단계에 들어섰다.

익산시는 ㈜코스트코코리아가 신청한 코스트코 익산점 건립 사업에 대해 교통영향평가 보완사항과 건축위원회 심의 결과 등을 종합 검토한 뒤 지난 4일 건축허가를 최종 승인했다고 5일 밝혔다.

코스트코[사진=뉴스핌db] 2026.06.05 lbs0964@newspim.com

이번 건축허가 완료는 사업 추진 과정에서 요구된 주요 사전 행정절차가 사실상 마무리됐음을 의미한다. 이에 따라 코스트코 익산점은 실제 공사 착수를 위한 법적 기반을 모두 갖추게 됐다.

그동안 사업은 교통영향평가와 건축 심의 등 각종 행정절차를 거치며 추진돼 왔으며, 이번 허가 승인으로 본격적인 실행 단계에 진입하게 됐다.

시는 건축허가를 기점으로 대규모점포 등록과 착공 신고 등 남은 후속 행정절차를 신속하게 진행할 계획이다. 코스트코코리아도 시공사 선정 절차를 거쳐 착공에 나설 예정이다.

코스트코 익산점은 호남권 최초 매장으로 조성되는 만큼 지역 주민들의 쇼핑 편의 향상은 물론 광역 소비 수요 유입 효과도 기대된다.

또한 대규모 고용 창출과 지역 물류·유통산업 활성화, 상권 경쟁력 강화 등 다양한 경제적 파급효과를 가져올 것으로 전망된다.

익산시 관계자는 "행정절차가 단계별로 진행되면서 시민들이 오랜 시간 기다려야 했지만 이번 건축허가는 사실상 공사 시작을 알리는 중요한 전환점"이라며 "착공 이후에도 교통과 안전, 환경관리 등 시민 불편을 최소화하고 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com