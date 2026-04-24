익산 '코스트코' 건립 속도…상생 기반 지역경제 효과 모색

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 24일 코스트코 익산점 건축 허가 추진 속도를 낸다.
- 호남권 첫 매장으로 광역 집객과 지역경제 활성화 기대된다.
- 코스트코와 간담회 열어 15㎞ 상권 분석과 상생 방안 마련한다.
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상권 영향 분석 확대 기반 지역상생 협력 방안 구체화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 호남권 최초 코스트코 건립 추진에 속도를 내는 가운데 지역 상권과의 상생 방안 마련에도 행정력을 집중하고 있다. 광역 집객 효과와 지역경제 활성화 기대가 커지고 있다.
익산시는 최근 코스트코 코리아가 왕궁면 익산점 건축 허가를 신청함에 따라 관련 행정 절차를 신속히 추진하고 착공 신고 등 후속 절차 준비에도 속도를 낼 계획이라고 24일 밝혔다.
코스트코 익산점은 호남권 첫 매장으로 대형 유통시설 입점을 넘어 주변 지역 소비 유입을 이끄는 광역 집객 거점 역할이 기대되고 있다. 시는 내년 하반기 개점을 목표로 사업 추진 지원에 나서고 있다.
시는 대형 점포 입점에 따른 지역 소상공인 우려 해소를 위해 최근 코스트코 측과 사전 간담회를 열고 상생 협력 방안을 논의했다.
특히 법정 기준인 반경 3㎞를 넘어 15㎞ 범위까지 상권 영향 분석 범위를 확대해 주요 상권과 전통시장 영향까지 정밀 분석하도록 협의했다.
코스트코 측은 다이로움 카드와 신용카드 매출 자료 등을 활용한 상권 영향 평가를 진행 중이며, 시는 소상공인 경쟁력 지원과 지역 협력 방안 마련을 요청했다.
아울러 지역민 우선 정규직 채용 확대 등 실질적 지역경제 연계 방안도 함께 제안하며 상생 효과 극대화에 힘을 쏟고 있다.
익산시 관계자는 "대규모 점포 입점이 지역경제 위축이 아닌 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 철저히 준비하고 있다"며 "지역 상권과 대형 유통시설이 함께 성장할 수 있는 기반 마련에 집중하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com