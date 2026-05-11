정헌율 익산시장, 코스트코 점검…"조속 추진 행정력 집중"

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교통·건축 심의 완료·남은 인허가 절차 지원 강화

현장 중심 책임행정 추진·지역경제 활성화 기대감

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 정헌율 익산시장이 11일 시민들의 관심이 집중되고 있는 코스트코 익산점 건립 예정 부지를 찾아 추진 상황을 직접 점검하며 조속한 사업 추진 의지를 밝혔다.

정 시장은 이날 왕궁면 코스트코 익산점 예정 부지를 방문해 진행 상황을 살피고, 신속한 착공을 위한 부서 간 협조와 행정절차 지원 강화를 주문했다.

정헌율 시장이 코스트코 익산점이 조속한 추진에 총력을 기울이고 있다.[사진=익산시]2026.05.11 lbs0964@newspim.com

이번 현장 방문은 코스트코 유치 확정 이후 인허가 진행 상황을 점검하고 향후 발생할 수 있는 문제를 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

정 시장은 이날 현장 관계자들과 함께 애로사항을 청취하고 공기 단축 방안 등을 논의했다.

현재 코스트코 익산점은 지난해 8월 토지매매계약 체결 이후 올해 2월 전북특별자치도 교통영향평가와 익산시 건축심의를 통과한 상태다.

시는 현재 재해영향평가 용역이 진행 중이며, 이후 건축허가와 대규모점포등록 절차가 이어질 예정이라고 설명했다. 또 대규모점포등록을 위한 유통기업상생발전협의회 의견 청취도 마친 상태로, 코스트코 측의 관련 서류 제출 시 신속히 행정절차를 진행할 계획이다.

정헌율 시장은 "코스트코 익산점은 호남권 최초 입점이라는 상징성과 함께 지역경제 활성화와 일자리 창출 효과가 기대되는 핵심 사업"이라며 "남은 행정절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 시의 역량을 집중하겠다"고 말했다.

한편 정 시장은 임기 마지막 달인 5월 한 달 동안 민선 6~8기 주요 사업 현장 70여 곳을 방문하는 집중 현장행정을 이어가고 있다.

lbs0964@newspim.com