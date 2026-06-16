LS일렉트릭, 獨 전력 인프라 전시회 참가...토탈 솔루션 공개

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독일 전력 인프라 전시 'EM-Power 2026' 참가

친환경·고효율 솔루션 앞세워 전기화 정책 확산 유럽 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LS일렉트릭이 독일 전력 인프라 전시회에서 초고압 변압기부터 직류(DC) 솔루션까지 아우르는 전력 토탈 솔루션을 공개한다.

LS일렉트릭은 오는 23일부터 25일까지(현지시간) 독일 뮌헨에 위치한 '메쎄 뮌헨(Messe München)'에서 개최되는 '이엠파워 2026(EM-Power 2026)'에 참가한다고 16일 밝혔다.

'이엠파워 2026'은 유럽 최대 에너지 전시회인 '더 스마터 E 유럽'의 핵심 전시 중 하나로, 스마트 전력망(Grid)과 송·배전 인프라 등 미래 전력 시스템 분야를 전문적으로 다루는 전시다.

이엠파워 2026(EM-Power 2026) 참가 부스 전경 [사진=LS일렉트릭]

LS일렉트릭은 '더 스마트한 전력 시스템을 완성하는 토탈 솔루션 파트너(Total Solution Provider for a Smarter Power System)'를 주제로 ▲초고압 변압기 ▲몰드 변압기 ▲직류 배전 솔루션 등을 선보인다. 초고압부터 중·저압까지 전력 계통 전반을 아우르는 제품과 솔루션을 통해 토탈 전력 솔루션 경쟁력을 고객이 직접 확인할 수 있도록 할 계획이다.

유럽에서 친환경 전력기기 요구가 높아지는 가운데 LS일렉트릭은 올해 안에 단계적으로 모든 전력기기의 절연부품 소재를 할로겐 프리로 채택 가능하도록 기술을 대체해 유럽 시장을 본격 공략한다는 계획이다.

LS일렉트릭 관계자는 "이번 전시 참가를 통해 초고압부터 배전에 이르는 토탈 전력 솔루션 경쟁력을 강조하고 유럽 시장에서 브랜드 위상을 더욱 공고히 할 것"이라며 "유럽 시장에서 수요가 급증하는 친환경·고효율 솔루션 라인업을 강화해 북미에 이은 차세대 전략 시장인 유럽 공략을 본격화하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com