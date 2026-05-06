LS일렉트릭, 북미 전력 전시회서 '직류 솔루션' 선봬

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'IEEE PES T&D 2026' 참가해 미래 전력 제품 소개

초고압부터 DC까지 아우르는 맞춤형 포트폴리오 강조

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LS일렉트릭이 북미 최대 전력·에너지 전시회에서 직류(DC)·초고압 송전·데이터센터 전력 인프라를 아우르는 차세대 솔루션을 공개하며 북미 시장 공략에 속도를 낸다.

LS일렉트릭은 지난 5일부터 7일(현지시간)까지 미국 일리노이 주 시카고 '맥코믹 플레이스'에서 열리는 'IEEE PES T&D 2026'에 참가해 북미 시장 맞춤형 핵심 전력 솔루션을 선보인다고 6일 밝혔다. IEEE PES T&D는 국제전기전자공학회가 주관하는 북미 대표 송배전 전문 전시로 2년마다 개최된다.

LS일렉트릭이 현지시간 5일부터 7일까지 미국 시카고에서 열리는 북미 최대 전력 솔루션 전시회 'IEEE PES T&D 2026'에 참가해 직류 전력기기 등 차세대 핵심 제품을 대거 공개한다. 사진은 LS일렉트릭 전시장 전경. [사진=LS일렉트릭]

LS일렉트릭은 이번 전시회에 30부스 규모로 참가해 직류(DC) 솔루션, 초고압 송변전 솔루션, 하이퍼스케일 데이터센터 솔루션 존을 구성했다. 북미 시장 진출에 필수적인 UL 인증 직류 배전반 등 직류 전력 배전솔루션 라인업을 대거 선보이며 차세대 시장 선점에 나선다는 전략이다.

특히 글로벌 빅테크 기업들의 데이터센터 전력 효율화 수요에 대응해 하이퍼스케일 데이터센터 전용 고신뢰성 배전 시스템을 소개한다. 초고압 송전 분야에서는 345kV급 초고압 변압기와 차단기, 개폐기, 스태콤(STATCOM) 등 송변전 인프라 전반에 걸친 풀라인업을 공개하며 노후 전력망 교체 및 인공지능(AI) 산업 성장에 따른 신규 인프라 투자 수요를 공략한다.

LS일렉트릭은 천안사업장 DC 팩토리 운영 경험과 현지 프로젝트 수행 실적을 바탕으로 고객 신뢰도를 높이고 북미 전력 시장 내 입지를 강화할 계획이다. DC 팩토리의 핵심 기술은 교류(AC) 전력을 DC로 변환해 공장 설비에 직접 공급하는 것이다.

LS일렉트릭 관계자는 "이번 전시는 차세대 전력 시장을 이끌 LS일렉트릭의 핵심 솔루션 역량을 글로벌 고객들이 다시 한번 확인하는 자리가 될 것"이라며 "초고압부터 데이터센터, 직류 솔루션까지 차별화된 경쟁력을 바탕으로 북미 시장 공략을 가속화하고, 직류 시대 게임체인저로 시장 주도권을 강화해 나가겠다"고 말했다.

aykim@newspim.com