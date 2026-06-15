[NHL] 캐롤라이나, 20년 만에 스탠리컵 포옹…스탈, 플레이오프 MVP

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 캐롤라이나 허리케인스가 20년 만에 북미아이스하키리그(NHL) 정상에 섰다.

캐롤라이나는 15일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열린 2025-2026시즌 NHL 스탠리컵 결승(7전 4승제) 6차전에서 베이거스 골든나이츠를 3-0으로 완파했다. 시리즈 전적 4승 2패를 기록한 캐롤라이나는 2006년 창단 첫 우승 이후 정확히 20년 만에 통산 두 번째 스탠리컵을 들어 올렸다.

[라스베이거스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=캐롤라이나 허리케인스 선수들이 15일(한국시간) 2025-2026시즌 NHL 스탠리컵을 차지한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 2026.6.15 psoq1337@newspim.com

우승 원동력은 단연 '질식 수비'였다. 시리즈 초반 난타전으로 고전했던 캐롤라이나는 승부처에서 수비벽을 단단히 세웠다. 4차전과 5차전에서 상대 화력을 단 5골로 묶었고, 운명의 6차전은 무실점 셧아웃으로 장식했다. 골리 브랜던 부시는 22개의 슈팅을 모두 걷어내며 생애 첫 플레이오프 무실점 경기라는 대기록을 썼다. 공격에서는 1피리어드 테일러 홀의 선제골을 시작으로 잭슨 블레이크, 니콜라이 엘러스가 연속골을 터뜨리며 승리에 쐐기를 박았다.

이번 시리즈는 캐롤라이나의 강인한 뒷심이 돋보였다. 1차전을 내주고 2차전마저 0-2로 밀리던 상황에서 4-3 연장 역전승을 일궈내며 분위기를 바꿨다. 3차전에서는 0-4의 열세를 연장까지 끌고 가는 투혼을 발휘해 시리즈 기세를 완전히 장악했다.

[라스베이거스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=조던 스탈이 15일(한국시간) 2025-2026시즌 NHL 스탠리컵을 들어올리며 기뻐하고 있다. 2026.6.15 psoq1337@newspim.com

플레이오프 최우수선수(MVP)에게 주어지는 콘 스마이스 트로피는 37세 베테랑 센터 조던 스탈에게 돌아갔다. 스탈은 결승 1차전부터 5차전까지 매 경기 골을 터뜨리는 압도적인 활약으로 팀을 이끌었다. 스탈은 "첫 우승 이후 계속 갈망해온 결과"라며 감격을 표했다.

2006년 창단 첫 우승 당시 주장으로 빙판을 누볐던 로드 브랭다무르 감독은 사령탑으로서 다시 한번 우승 트로피를 품에 안았다. 브랭다무르 감독은 "선수 시절에는 어깨의 무거운 짐을 내려놓은 기분이었다면 이번 우승은 온전히 우리 선수들을 위한 것이라 더욱 뜻깊다"고 우승 소감을 전했다.

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