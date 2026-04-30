남자 아이스하키, 스페인 6-4로 꺾고 세계선수권 2연승 질주

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 아이스하키 대표팀이 30일 스페인을 6-4로 꺾었다.
- 신상훈이 2골 1어시스트, 남희두가 1골 3어시스트로 승리를 이끌었다.
- 2연승으로 우승 노리며 2일 에스토니아전 준비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자 아이스하키 대표팀이 난타전 끝에 스페인을 꺾고 대회 2연승을 질주했다.
대표팀은 30일 중국 선전 유니버시아드 센터에서 열린 2026 국제아이스하키연맹(IIHF) 세계선수권 디비전1 그룹B 2차전에서 스페인을 6-4로 제압했다. 앞서 1차전 중국전(7-4 승)에 이어 2연승을 기록하며 상승세를 이어갔다.
이날 승리의 중심에는 신상훈과 남희두(이상 HL 안양)가 있었다. 신상훈은 2골 1어시스트, 남희두는 1골 3어시스트를 기록하며 공격을 이끌었다.
한국은 1피리어드 5분 56초 김시환(연세대)의 선제골로 기선을 제압했지만 곧바로 동점을 허용하며 1-1로 맞섰다. 그러나 2피리어드에서 경기 흐름을 완전히 가져왔다. 상대 수비에 맞고 들어가는 행운의 득점이 연달아 나오며 분위기를 탔고, 이어진 파워플레이 상황에서 연속 골을 터뜨리며 단숨에 5-1까지 달아났다.
하지만 3피리어드 들어 경기가 요동쳤다. 한국은 초반에만 3골을 내주며 5-4, 한 골 차까지 추격을 허용했다. 여기에 페널티로 인한 수적 열세 상황까지 맞았지만 집중력 있는 수비로 실점 없이 위기를 넘겼다.
불안한 리드 속에서 승부에 마침표를 찍은 것은 다시 신상훈이었다. 경기 종료 47초 전, 상대 골리가 빠진 상황에서 침착하게 엠티넷 골(상대 팀이 골리를 빼고 추가 공격수를 투입한 상황에서의 득점)을 성공시키며 승리를 확정지었다.
이번 대회에서 우승과 상위 리그 승격을 노리는 한국은 기세를 이어간다. 대표팀은 5월 2일 에스토니아와 3차전을 치른다. 최근 서울 목동아이스링크에서 열린 평가전에서 에스토니아에 연장 접전 끝에 4-5로 역전패한 바 있어 설욕이 필요한 상황이다.
이후 대표팀은 네덜란드(3일), 루마니아(5일)와 차례로 맞붙으며 조별리그 일정을 이어갈 예정이다.
wcn05002@newspim.com