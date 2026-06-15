NH투자증권, 카카오톡 연금 채널 구독자 수 증권업계 1위 기록

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 15일 연금 카카오톡 채널이 업계 최다 구독자를 확보했다고 밝혔다.
- 연금 카카오톡 채널에서 시황·전략, 자산관리 팁, 절세 전략 등 다양한 투자 콘텐츠를 제공하고 접근성을 높였다고 했다.
- 모바일앱·연금센터와 연계한 원스톱 서비스로 투자부터 사후관리까지 통합 관리 모델을 구축해 경쟁력을 강화했다고 했다.
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디지털 채널과 연금자산관리센터 전문 상담 서비스 연계
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 15일 자사 카카오톡 채널 'NH투자증권 연금'가 증권업계 연금 관련 카카오톡 채널 가운데 최다 구독자를 확보했다고 밝혔다.
NH투자증권에 따르면 회사는 장기적 자산관리와 효율적인 소통을 위해 다양한 디지털 채널과 연금자산관리센터를 연계한 관리 체계를 구축해 연금 고객의 니즈에 적극 대응하고 있다.
NH투자증권 연금 카카오톡 채널에서는 ▲월간 투자가이드 ▲시황·전략 콘텐츠 ▲연금 자산관리 팁 ▲연금 트렌드 ▲절세 전략 등 퇴직연금(DC·IRP) 및 연금저축 투자에 필요한 다양한 투자 콘텐츠를 정기적으로 제공한다. 카카오톡 플랫폼을 기반으로 별도의 로그인이나 가입 과정을 거치지 않고 누구나 쉽게 채널을 추가할 수 있도록 고객 접근성도 높였다.
아울러 해당 채널은 모바일앱(MTS), 연금자산관리센터 상담서비스 등과 연계된 원스톱 서비스를 통해 투자 정보 확인, 투자 실행, 사후관리까지 아우르는 차별화된 고객 경험을 제공한다. 디지털 채널의 높은 접근성과 연금 전문 PB의 상담 역량이 결합된 통합 관리 모델로 NH투자증권 연금 서비스의 핵심 경쟁력으로 평가받고 있다.
이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 "연금사업의 경쟁력은 단순 가입자 수를 넘어 고객을 장기간 효과적으로 관리하는 데 있다"며 "앞으로도 다양한 디지털 플랫폼과 연금자산관리센터를 중심으로 고객의 평생 연금 파트너로서 역할을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com