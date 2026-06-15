배민서 파바·뚜쥬 '마감할인' 산다…소비기한 임박 식품 최대 20%↓

서울·인천·광주·세종서 시범 운영…오후 8시 이후 픽업 구매 가능

음식 폐기물 감축·소상공인 판매 촉진 기대…외식업종 확대 검토

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 배달의민족이 소비기한이 임박한 식품을 할인 판매하는 '마감할인' 서비스를 선보인다. 고객은 합리적인 가격에 제품을 구매하고, 매장은 폐기 예정 상품 판매 기회를 넓힐 수 있어 음식물 쓰레기 감축에도 기여할 것으로 기대된다.

배민 운영사 우아한형제들은 파리바게뜨, 뚜레쥬르와 협력해 소비기한이 임박한 식품의 마감할인 정보를 제공하고 픽업 서비스를 통한 판매를 지원한다고 15일 밝혔다. 배민 앱 픽업 서비스 내 '마감할인' 메뉴를 마련해 고객이 주변 매장의 할인 상품을 확인하고 직접 방문해 가져갈 수 있도록 했다.

마감할인은 지난해 12월 기후에너지환경부가 배달플랫폼, 식품업계 등과 체결한 업무협약의 일환으로 마련됐다. [사진=우아한형제들 제공]

이번 서비스는 지난해 12월 기후에너지환경부가 배달플랫폼, 식품업계 등과 체결한 업무협약의 일환으로 추진됐다. 소비기한 임박 식품이나 판매되지 않은 제품의 재고 정보를 플랫폼을 통해 공유하고 할인 판매해 음식 폐기물 발생을 줄이자는 취지다.

마감할인 판매 지원에는 현재 파리바게뜨와 뚜레쥬르 등 베이커리 브랜드가 참여한다. 서울과 인천, 광주, 세종 등 일부 지역에서 시범 운영되며, 고객은 오후 8시 이후부터 각 매장 마감시간까지 정상가 대비 20% 이상 할인된 가격으로 상품을 구매할 수 있다.

배민은 이번 서비스를 통해 고객의 합리적 소비를 돕는 동시에 소상공인의 상품 판매 촉진과 폐기물 감축, 탄소 저감 효과를 기대하고 있다. 향후 서비스 지역을 넓히고 베이커리 외 일반 외식업종으로도 마감할인 판매 지원을 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

김중현 우아한형제들 지속가능경영실장은 "소비기한이 임박한 상품을 안내해 자원 낭비를 막고, 고객과 외식업주 모두가 일상 속에서 자연스럽게 환경보호에 동참하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 외식업 생태계 선순환을 위한 다양한 방안을 지속적으로 모색할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com