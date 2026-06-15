동아ST·메쥬·피플앤드테크놀러지, 디지털 헬스케어 협력 강화

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스마트병원 솔루션 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 지난 12일부터 13일까지 강원도 춘천시 엘리시안 강촌에서 디지털 헬스케어 기업 메쥬, 피플앤드테크놀러지와 함께 디지털 헬스케어 사업 협력 강화를 위한 3사 공동 워크숍을 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 워크숍은 각 사의 핵심 역량을 결집하고 협력 체계를 강화해 스마트병원 솔루션 시장에서 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

지난 12일부터 13일까지 강원도 춘천시 엘리시안 강촌에서 열린 디지털 헬스케어 사업 협력 강화를 위한 3사 공동 워크샵에 참여한 참가자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=동아에스티]

동아에스티는 국내 영업 및 마케팅 역량을 바탕으로 웨어러블 원격 환자 모니터링 솔루션 '하이카디(HiCardi)'를 활용한 스마트병원 솔루션 확대를 담당하고 있다. 메쥬는 하이카디 개발사로 디지털 헬스케어 기술 개발을 맡고 있으며, 피플앤드테크놀러지는 의료기관 환경에 최적화된 플랫폼을 기반으로 원격 환자 모니터링 서비스 구현과 병원 내 데이터 연동을 지원하고 있다.

행사에서는 올해 상반기 사업 성과와 주요 성공 사례, 고객 만족 사례를 공유했으며 최신 의료기술과 디지털 헬스케어 시장 동향을 주제로 한 전문가 강연도 진행됐다. 또한 3사 실무진이 참여한 공동 세션을 통해 영업 및 마케팅 협업 방안과 역할 분담 체계 등에 대해 논의했다.

조성필 메쥬 부사장은 하이카디 신제품 출시 계획과 제품 전략을 소개했으며, 홍성표 피플앤드테크놀러지 대표는 디지털 헬스케어 산업의 미래 방향과 의료기관 디지털 전환 전략을 발표했다. 이와 함께 3사 공동 사업 로드맵도 공유했다.

동아에스티 관계자는 "이번 워크숍은 제품 개발부터 플랫폼 연동, 영업·마케팅에 이르기까지 3사가 긴밀한 협력 체계를 구축하는 자리였다"며 "각 사의 강점을 결합해 의료진과 환자에게 혁신적인 디지털 헬스케어 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 동아에스티는 디지털 헬스케어 사업을 미래 성장동력으로 육성하기 위해 디지털헬스케어사업실을 신설하고 관련 투자를 확대하고 있다. 회사는 진단·예측·관리 분야를 아우르는 디지털 헬스케어 포트폴리오를 구축하고 있으며, 기존 치료제 사업과 연계한 통합 의료 서비스 구현에 나서고 있다.

sykim@newspim.com