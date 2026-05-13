동아에스티, 전남대병원 AI 스마트병상 구축 참여

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티가 13일 전남대병원 AI 스마트병상 개소식에 참여했다.
- 전남대병원에 하이카디플러스 등 솔루션을 236개 병상에 공급했다.
- 환자 모니터링 강화와 의료진 효율화로 스마트병원 구축에 기여한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 전남대학교병원의 AI 기반 스마트병상 운용 개소식에 참여하고 디지털헬스케어 솔루션 '하이카디 플러스', '라이브 스튜디오 X', '스마트 ID카드' 등을 공급한다고 13일 밝혔다.
정부는 국립대병원 등 권역책임의료기관을 대상으로 실제 의료현장에서 활용 가능한 AI 기반 진료 시스템 구축 사업을 추진하고 있다. 이를 통해 환자 안전 강화와 의료진 업무 효율화, 지역 의료서비스 질 향상을 도모한다는 방침이다.
전남대학교병원은 해당 사업의 일환으로 주요 병동에 AI 및 디지털 기술 기반 스마트병원 시스템을 구축하고 실시간 환자 모니터링 환경 고도화에 나서고 있다. 이번 사업은 국·공립 상급종합병원의 디지털 전환을 추진하는 대규모 스마트병상 구축 사례로, 실제 의료현장에 디지털 기반 환자관리 체계를 확대 적용한다는 점에서 의미가 있다.
계약에 따라 동아에스티는 전남대학교병원 신경외과와 흉부외과, 성형외과, 정형외과, 마취통증의학과, 외과, 호흡기내과, 알레르기내과, 내과 등 주요 진료과 총 236개 병상에 디지털헬스케어 솔루션을 공급한다. 이를 통해 환자 생체신호 실시간 모니터링과 의료진의 신속한 대응 체계를 구축해 환자 안전 강화와 의료진 업무 효율화, 정밀진료 구현에 기여할 계획이다.
메쥬의 '하이카디 플러스'는 웨어러블 패치형 원격 환자 모니터링 솔루션이다. 심전도와 체온, 호흡 등 환자 생체신호와 활동 상태를 최대 72시간 연속 측정해 데이터를 실시간 무선 전송할 수 있다. 서버를 거치지 않고 기기 자체에서 생체신호를 분석하는 온디바이스 연산 방식을 적용해 의료진의 신속한 환자 상태 확인을 지원한다. 제세동 보호회로를 탑재해 응급 상황에서도 생체신호를 끊김 없이 수집·분석·전송할 수 있는 점도 특징이다.
'라이브 스튜디오 X'는 병동 내 환자 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 중앙관제 플랫폼이다. 심전도와 산소포화도, 체온 등 다중 생체신호를 통합 모니터링할 수 있으며, 15종의 부정맥을 AI가 자동 감지해 의료진에게 알림을 제공한다. 의료진 스테이션과 PC, 모바일 등 다양한 디바이스 환경도 지원해 활용성과 접근성을 높였다.
피플앤드테크놀러지의 '스마트 ID카드'는 전자종이(E-paper)를 활용한 병상관리 장비다. 병원정보시스템(HIS)과 연동해 병상 환자 정보를 자동 업데이트할 수 있다.
정신 전남대학교병원장은 "이번 AI 스마트 모니터링 시스템 구축은 전남대병원이 AI 기반 스마트병원으로 도약하는 중요한 출발점"이라며 "환자에게는 더 안전한 입원환경을, 의료진에게는 더 효율적인 진료환경을 제공해 지역 의료의 스마트 미래 모델을 만들어가겠다"고 말했다.
조상욱 동아에스티 종합병원사업부장 상무는 "AI 기반 스마트병원 시스템 구축을 통해 환자 상태를 보다 지속적이고 정밀하게 모니터링할 수 있는 환경이 마련될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 의료현장의 다양한 수요를 반영한 디지털헬스케어 솔루션 확대를 통해 보다 안전하고 효율적인 의료환경 구축에 기여하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com