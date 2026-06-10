동아ST, 뇌전증 신약 '세노바메이트' 호주·뉴질랜드 기술이전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

호주 제약사 아로텍스와 계약 체결

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티가 뇌전증 치료제 세노바메이트의 기술이전 계약을 체결했다. 외부에서 도입한 의약품을 활용한 첫 해외 기술이전 사례로 글로벌 사업 확대에 속도를 내는 모습이다.

동아에스티는 호주 제약사 아로텍스(Arrotex Pharmaceutical)와 뇌전증 치료제 세노바메이트(제품명 엑스코프리정)의 호주·뉴질랜드 지역 개발 및 판매 권리에 대한 라이선스 아웃 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

[로고=동아에스티]

이번 계약에 따라 동아에스티는 세노바메이트의 호주 및 뉴질랜드 내 개발·판매 권리를 아로텍스에 이전한다. 아로텍스는 현지 허가와 상업화를 담당하며, 동아에스티는 완제품을 생산해 공급할 예정이다.

동아에스티는 앞서 2024년 1월 SK바이오팜과 세노바메이트 라이선스 인 계약을 체결했다. 계약 대상 국가는 한국을 비롯해 동·서남아시아, 러시아, 호주, 뉴질랜드, 튀르키예 등 30개국이다. 이후 동아에스티는 지난해 11월 국내 품목허가를 획득했으며 현재 건강보험 급여 등재 절차를 진행하고 있다.

세노바메이트는 신경세포의 과흥분 상태를 조절하는 기전의 뇌전증 치료제다. 흥분성 신호 전달에 관여하는 나트륨 채널을 억제하고 GABAA 수용체 기능을 강화해 흥분과 억제 신호의 균형을 정상화한다.

성인 부분발작 환자를 대상으로 진행된 다국가 허가용 임상시험에서는 발작 빈도 감소와 완전 발작 소실률 측면에서 유의미한 효과를 입증했다.

파트너사인 아로텍스는 호주 처방의약품 시장 내 주요 로컬 제약사 중 하나로 평가받는다. 호주와 뉴질랜드 전역에 유통 및 영업 네트워크를 구축하고 있으며, 중추신경계(CNS) 분야 전담 조직을 통해 다양한 뇌전증 치료제를 판매하고 있다.

정재훈 동아에스티 사장은 "이번 계약은 외부에서 도입한 의약품을 활용한 첫 해외 라이선스 아웃 사례라는 점에서 의미가 크다"며 "다양한 글로벌 사업 모델과 파트너십을 기반으로 해외 시장 진출을 확대하고 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com