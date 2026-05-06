동아에스티, 대한당뇨병학회서 '슈가논·다파프로' 임상 가치 조명

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비만·MASH 치료제 개발 전략도 공개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 지난 4월 30일부터 5월 2일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 대한당뇨병학회 춘계학술대회에서 DPP-4 억제제 '슈가논'과 SGLT-2 억제제 '다파프로'의 대사질환 치료 전략과 임상적 가치를 조명하는 런천 심포지엄 및 스페셜 사이언티픽 세션(Special Scientific Session)을 개최했다고 6일 밝혔다.

지난 2일 열린 런천 심포지엄에서는 김경수 차의과학대 교수가 'The standard of Korean diabetes care: Why K-evidence matters'를 주제로 강연을 진행했다.

제39차 대한당뇨병학회 춘계학술대회 런천 심포지엄에서 차의과학대 김경수 교수가 강연을 진행하고 있다. [사진=동아에스티]

강연에서는 미국당뇨병학회(ADA) 가이드라인 업데이트와 DPP-4 억제제의 1차 치료제 시장 트렌드, DPP-4 억제제와 SGLT-2 억제제의 처방 근거 및 병용 이점 등이 소개됐다. 특히 한국인 2형 당뇨병 환자에서 에보글립틴(슈가논)의 임상적 근거와 차별화된 경쟁력이 강조됐다.

같은 날 열린 스페셜 사이언티픽 세션에서는 박정환 한양의대 교수, 김부경 고신의대 교수, 채유나 동아에스티 연구본부 신약탐색실 탐색생물학2팀장이 강연자로 참여했다.

박정환 교수는 한국인 환자 데이터를 기반으로 축적된 'K-Evidence'를 중심으로 에보글립틴과 다파글리플로진의 실제 임상 근거를 소개하고, 치료 선택지 확대와 환자 혜택에 대해 설명했다.

김부경 교수는 오리지널 의약품의 물리화학적 한계를 극복하기 위한 프로드럭(Prodrug) 설계 전략과 함께 안정성, 품질, 복약 편의성 개선 사례를 발표했다. 또 국내 유일 오리지널 의약품 간 직접 비교(Head-to-Head) 임상 결과와 환자 중심 가치 및 임상적 포지셔닝도 소개했다.

채유나 팀장은 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 'Vanoglipel(바노글리펠)'과 비만 치료제 'DA-1726'의 임상 개발 전략 및 동아에스티 대사질환 포트폴리오 확장 가능성을 발표했다.

행사 기간 동아에스티는 슈가논 발매 10주년을 기념해 포토 부스를 운영했다. 현장에는 의료진과 행사 관계자들이 참여해 출시 10주년을 함께 기념했다.

동아에스티 관계자는 "이번 학술대회를 통해 슈가논과 다파프로의 임상적 의미와 환자 중심 가치를 공유했다"며 "앞으로 당뇨병을 넘어 비만과 지방간 등 대사질환 전반으로 치료 영역을 확대하고 차별화된 포트폴리오를 기반으로 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 동아쏘시오그룹과 대한당뇨병학회는 '당뇨병을 넘어 희망의 걸음 6.5km 걷기 캠페인'을 진행한다. 캠페인은 5월과 10월 두 차례 실시되며, 당뇨병 환자의 걷기 운동 실천을 독려하기 위해 마련됐다.

참여자는 모바일 애플리케이션 '워크온'을 통해 걸음 수를 기부할 수 있으며, 이를 통해 조성된 기부금은 당뇨병학연구재단을 통해 취약계층 당뇨병 환자 지원에 사용될 예정이다.

sykim@newspim.com