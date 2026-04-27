"ETC가 끌고 R&D가 밀었다"…동아에스티, 1분기 실적 '점프'

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티가 27일 1분기 매출 1871억 원, 영업이익 108억 원을 기록했다.
- ETC 부문 매출이 22.8% 증가한 1440억 원으로 실적 성장을 견인했다.
- 디지털헬스케어와 신약 개발을 통해 중장기 성장 동력을 강화한다.
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MASH·비만 치료제 글로벌 임상 진행…항암 파이프라인 경쟁력 입증
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동아에스티가 전문의약품(ETC) 부문 성장에 힘입어 1분기 실적 개선에 성공했다.
27일 동아에스티는 2026년 1분기 별도 기준 매출액 1,871억 원, 영업이익 108억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 10.7%, 53.7% 증가했다고 밝혔다. 주력 사업의 안정적 성장과 수익성 개선이 동시에 나타난 점이 핵심이다.
실적 성장은 ETC 부문이 견인했다. 해당 부문 매출은 전년 대비 22.8% 증가한 1,440억 원으로, 자큐보, 디페렐린, 타나민, 엘리델크림 등 도입 품목 확대와 기존 주력 제품의 고른 성장이 영향을 미쳤다. 반면 해외사업 부문 매출은 17.5% 감소한 337억 원으로 나타나며 지역별 편차는 존재했다.
디지털헬스케어 사업도 성장 궤도에 진입했다. 1분기 매출 18억 원으로 전년 연간 매출의 절반 이상을 달성하며 초기 시장 안착 단계를 넘어 본격적인 확대 국면에 들어섰다. 향후 실적 기여도 역시 점차 높아질 것으로 예상된다.
연구개발(R&D) 부문에서는 미국 관계사 메타비아를 통해 개발 중인 MASH 및 제2형 당뇨병 치료제 DA-1241은 글로벌 임상 2a상을 완료했으며, 비만 치료제 DA-1726은 임상 1a상을 진행 중이다. 치매 치료제 DA-7503과 면역항암제 DA-4505도 국내 임상 1상이 이어지고 있다.
이와 함께 동아에스티와 자회사 앱티스는 미국암연구학회(AACR)에서 차세대 항암 파이프라인 관련 비임상 연구 결과 10건을 발표하며 글로벌 경쟁력을 확인했다. 동아에스티는 ETC 중심의 안정적 실적 기반 위에 디지털헬스케어와 신약 개발을 더해 중장기 성장 동력을 강화해 나간다는 계획이다.
mkyo@newspim.com