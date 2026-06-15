정부, 중앙·지방 정상화 속도…공직기강 확립 박차

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'2026년 하반기 공직기강 확립 추진계획 논의

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 올 하반기 본격적인 공직 기강 단속에 나선다. 비위 행위 점검 확대를 통해 중앙·지방의 정상화를 추진하고, 공직복무 점검 거버넌스 체계도 강화한다.

정부는 15일 윤창렬 국무조정실장 주재 중앙행정기관 감사관 회의를 열고 '2026년 하반기 공직기강 확립 추진계획' 등을 논의했다고 밝혔다. 회의에는 중앙행정기관 50곳의 감사관이 참석했다.

국무조정실은 이날 회의 참석자들을 두고 "2026년 하반기에는 우리 사회 곳곳에 고착화된 비정상적 관행과 제도를 바로잡는 중앙과 지방의 정상화를 중점으로 공직기강 확립을 적극 추진해 나가자는 공감대를 형성했다"고 전했다.

윤창렬 국무조정실장 [사진=뉴스핌 DB]

국조실은 중앙의 정상화를 위해 현재 추진하고 있는 국가정상화 프로젝트 과제를 중심으로 신속히 점검을 추진하고, 그 과정에서 드러나는 제도개선 필요 과제와 비위 혐의에 대해 선제적으로 대응한다는 방침이다.

행정안전부와 국민권익위원회 등 각 기관별 부정부패 점검을 강화하고, 고질적 비위 분야에 감사 역량을 집중해 지방의 정상화도 추진한다.

지방 토착 비리 관련 각종 민원·제보·신고 등은 중앙 차원에서 면밀히 검토하고 점검 여부를 신속하게 결정한다.

비정상의 정상화를 위한 공직복무 점검 거버넌스 체계도 강화한다. 기관 감사부서 간 긴밀한 협조체계를 구축하고, 복잡·고도화된 비위의 경우 관계기관 간 유기적으로 협력한다.

국조실의 공직복무 점검 결과 통보 후 특정한 사유 없이 지연되는 사안은 후속조치 관리를 강화한다.

윤창렬 국무조정실장은 "핵심 정책은 더 빠르게 추진하면서 국정개혁을 흔들림 없이 추진하기 위해서는 무엇보다 공직사회가 바로 서야 한다"며 "특히 공직사회의 기강이 바로 서야 국민들이 정부를 신뢰할 수 있다"고 강조했다.

sheep@newspim.com