전북교육청, 지방선거 앞두고 공직기강·정치중립 특별점검

AI 핵심 요약beta
- 전북도교육청이 13일 지방선거 앞두고 공무원 정치중립 점검에 나선다.
- 6월 2일까지 특정 정당 활동과 SNS 지지표명, 가짜뉴스 유포 등을 중점 확인한다.
- 위반 시 무관용 원칙으로 엄정 조치하며 신고 기간도 운영한다.
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공직사회 신뢰 확보 위한 무관용 원칙 및 신고센터 운영 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공무원의 정치적 중립 의무와 공직기강 확립을 위한 특별점검에 나선다.
도교육청은 오는 6월 2일까지 소속 교육행정기관과 공·사립학교 교직원을 대상으로 선거철 공직기강 해이와 정치적 중립 의무 위반 여부를 집중 점검한다고 13일 밝혔다.
이번 점검에서는 특정 정당 가입 및 활동, 특정 후보자·정당 선거운동 지원, 특정 정당이나 후보자 업적 홍보 등 선거에 영향을 미치는 행위를 비롯해 SNS를 통한 지지·반대 의사 표명, 선거 관련 가짜뉴스 게시·유포 여부 등을 중점적으로 살펴본다.
또 근무지 무단이탈과 업무 지연, 직무태만, 소극행정, 공무원 행동강령 위반 여부 등 복무 실태 전반도 함께 점검할 예정이다.
이와 함께 도교육청은 지난 4월부터 오는 6월 3일까지 '공무원 정치중립 위반 집중신고 기간'을 운영하고 있다. 정치적 중립 의무 위반 사례를 목격하거나 인지한 도민과 교직원은 도교육청 누리집 내 부패·공익신고센터를 통해 신고할 수 있으며, 신고자 신분은 관련 법령에 따라 보호된다.
도교육청은 특별점검 과정에서 위반 사실이 확인될 경우 사안의 경중과 관계없이 무관용 원칙에 따라 엄정 조치할 방침이다.
이홍열 감사관은 "지방선거를 앞두고 공무원의 정치적 중립 위반과 공직기강 해이를 사전에 예방하는 것이 중요하다"며 "도민에게 신뢰받는 공직사회 구현을 위해 비위 행위에 대해서는 엄중히 책임을 묻겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com