한국장학재단, 2학기 학자금대출 사전신청 접수…이달 30일까지

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지원구간 조기 산정 심사 원활, 본 신청은 7월 1일부터

이자 면제 대상 확대…중위소득 130% 이하까지 혜택

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국장학재단은 2026학년도 2학기 학자금대출 사전신청을 지난달 22일 오전 9시부터 오는 6월 30일까지 접수하고 있다고 15일 밝혔다. 본 신청은 7월 1일부터 시작될 예정이다.

학자금대출 사전신청 제도는 등록금 납부와 학기 준비를 앞둔 대학생과 학부모의 재정 부담을 완화하고 원활한 대출 심사를 지원하기 위해 도입됐다.

한국장학재단 청사 전경. [사진=한국장학재단]

사전신청을 통해 학자금 지원구간을 조기에 산정할 수 있으며 이에 따라 취업 후 상환 학자금대출(ICL) 또는 일반 상환 학자금대출을 선택해 이용할 수 있다.

특히 학자금 지원구간 산정에는 평균 8주가량 소요되는 만큼 재단은 사전신청을 적극 활용할 것을 권장하고 있다.

2026년부터는 등록금대출의 경우 소득요건과 관계없이 취업 후 상환과 일반 상환 모두 이용할 수 있게 됐다. 다만 생활비대출 중 취업 후 상환 방식은 학자금 지원구간에 따라 지원 대상이 달라지며, 이자 면제 여부 역시 소득요건에 따라 결정된다.

이와 함께 '취업 후 학자금 상환법' 개정에 따라 이자 면제 대상과 범위도 확대됐다. 기초·차상위계층과 다자녀 가구 자녀는 대출 시점부터 의무상환 개시 전까지 이자가 면제되며 2026년 7월부터는 기준 중위소득 130% 이하(학자금 지원 6구간 이하)까지 이자 면제 대상이 확대된다.

이 밖에도 자립지원 대상, 군복무자, 상환유예자 등도 조건에 따라 이자 면제 혜택을 받을 수 있다.

사전신청은 한국장학재단 누리집 또는 모바일 앱을 통해 가능하며 자세한 사항은 재단 누리집이나 고객상담센터를 통해 확인할 수 있다.

박창달 한국장학재단 이사장은 "학자금대출 사전신청은 보다 안정적으로 등록금 납부 비용과 학업수행을 위한 제반 비용을 마련할 수 있도록 지원하는 제도"라며 "앞으로도 수요자 중심의 촘촘한 학자금 지원체계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com