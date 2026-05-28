AI 학습비도 학자금대출로 지원…연 200만원까지 대출

AI·SW 중심대학 학부생 대상

소득 제한 없이 취업 후 상환

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국장학재단은 2026학년도 2학기부터 '인공지능(AI) 학업장려 학자금대출'을 새로 도입해 신청을 받고 있다고 28일 밝혔다.

AI 학업장려 학자금대출은 AI 분야 학습에 필요한 비용을 빌린 뒤 취업 후 갚는 방식의 학자금대출 제도다. 신청은 지난 22일 오전 9시부터 시작됐으며 다음 달 22일 오후 6시까지 2026학년도 2학기 학자금 통합신청 기간에 국가장학금, 취업 후 상환 학자금대출 등과 함께 할 수 있다.

교육부 전경. [사진=교육부]

신청은 한국장학재단 누리집과 모바일 앱을 통해 가능하다. 신청 기간 중에는 24시간 접수할 수 있지만 마감일에는 오후 6시까지만 가능하다. 오는 7월부터 11월까지 진행되는 2학기 학자금대출 신청 기간에도 별도로 신청할 수 있다.

지원 대상은 AI·소프트웨어(SW) 중심대학과 AI 거점대학 사업에 참여하는 AI·SW 관련 학과 학부생이다. 지원 대학 명단은 한국장학재단 누리집에서 확인할 수 있으며, 대학이 사업에 참여하더라도 모든 학과가 대상이 되는 것은 아니다. 교육부는 대상 학과를 추후 별도로 안내할 예정이다.

대출은 소득 기준 제한 없이 운영된다. 학생의 경제적 여건과 관계없이 AI 학습 기회를 보장하겠다는 취지다. 다만 기존 취업 후 상환 학자금대출과 마찬가지로 학부생 기준 만 35세 이하 요건을 충족해야 한다. 성적 기준은 없지만 직전 학기 12학점 이상을 이수해야 한다.

대출 한도는 연 200만원이다. 기존 생활비 대출과는 별도 한도로 운영되며, 재학 중 개인별 총한도는 1000만원이다. 금리는 기존 학자금대출과 동일한 연 1.7%로 매 학기 교육부 고시에 따라 달라질 수 있다.

대출금은 AI 학습이나 AI를 활용한 학습에 필요한 비용으로 사용해야 한다. 도서·교재비, AI 도구 구독료, 노트북·태블릿 등 정보화 기기 구매 비용 등이 해당된다. 교육부와 한국장학재단은 대출 약정 단계에서 '성실사용계획서'를 받고 대출 이용 뒤에는 '사용결과보고서'를 제출받을 계획이다.

이해숙 교육부 고등평생정책실장은 "새롭게 도입된 AI 학업장려 학자금대출을 통해 학생들이 AI 교육 기회를 더욱 풍부하게 누리길 바란다"며 "학생들의 AI 역량을 강화하고 미래인재를 양성하는 기회로 활용될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com