한국장학재단, 1학기 학자금대출 1조2517억원…취업후상환 56% 급증

AI 핵심 요약beta
- 한국장학재단은 12일 1학기 학자금대출 36만명에 1조2517억원 지원했다
- 취업후 상환 대출이 2534억원 늘며 전체 확대를 견인했다
- 소득요건 폐지와 대상 확대에 더해 이자면제도 넓힌다
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7월부터 이자면제 대상 확대…비수도권 최대 8구간까지 적용
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국장학재단은 2026학년도 1학기 학자금대출 지원을 완료하고 총 36만 명에게 1조 2517억원을 지원했다고 12일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 1084억원(9.5%) 증가한 규모다.
특히 취업 후 상환 학자금대출이 큰 폭으로 증가하며 전체 대출 확대를 견인했다. 해당 대출액은 전년 대비 2534억원(56.0%) 증가한 것으로 나타났다.
재단은 이 같은 증가 배경으로 제도 개선과 지원 대상 확대를 꼽았다. 정부 국정과제인 '청년 기본생활 지원'에 맞춰 2026학년도 1학기부터 등록금 대출의 경우 학부생과 대학원생의 소득요건을 전면 폐지했으며, 생활비 대출은 대학원생 지원 대상을 기존 4구간에서 6구간까지 확대했다.
이와 함께 대학원 재학생 수 증가도 영향을 미친 것으로 분석된다. 학부생 대출액은 1609억원, 대학원생 대출액은 925억 원 각각 증가하며 취업 후 상환 학자금대출 확대를 이끌었다.
재단은 대출 확대와 함께 금융교육도 강화하고 있다. 학자금대출 신청 시 대출제도와 상환 방식, 신용거래 이해 등을 포함한 금융교육을 의무적으로 이수하도록 하고 학생들이 자신의 상환 능력을 고려해 필요한 범위 내에서 대출을 이용할 것을 지속적으로 안내하고 있다.
아울러 재단은 이자 부담 완화를 위한 지원도 확대할 계획이다. 현재 기초생활수급자, 차상위계층, 다자녀가구, 자립지원 대상자, 기준 중위소득 5구간 이하 학생에게 이자 면제 혜택이 제공되고 있다.
오는 7월 1일부터는 이자 면제 대상이 기준 중위소득 130%(학자금지원 6구간) 이하로 확대되며 11월 20일부터는 비수도권 지역 대학(원)생 중 기준 중위소득 200%(8구간) 이하까지 확대 적용된다. 해당 대상자는 대출 시점부터 의무상환 개시 전까지 이자 면제 혜택을 받을 수 있다.
박창달 이사장은 "취업 후 상환 학자금대출(등록금)의 소득요건 제한을 폐지하여 전년보다 많은 대학(원)생들이 재학기간 중 상환 부담이 없는 취업 후 상환 학자금대출을 지원받은 것으로 보인다"며 "앞으로도 저금리 학자금대출을 지속 제공하고, 다양한 제도 개선을 통해 학생들의 학자금 부담이 경감될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com