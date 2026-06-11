대교협-한국장학재단, 청년 학업지원·미래인재 양성 '맞손'

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학자금 지원·학생복지 협력 확대…등록금 정책 공동연구

정보 연계·제도 개선 강화로 청년 교육 부담 완화 나서

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국대학교육협의회(대교협)와 한국장학재단이 청년 학업 지원과 미래인재 양성을 위한 협력에 나선다.

한국대학교육협의회는 11일 오후 서울 한국장학재단 서울사무소에서 한국장학재단과 '청년 학업지원 및 미래인재 양성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결한다고 밝혔다.

한국대학교육협의회이 지난 3월 4일 서울 중구 웨스틴조선호텔 서울에서 회장 이·취임식 및 정기총회를 개최했다. 제30대에는 이기정 회장이 취임했다. [사진=한국대학교육협의회]

이번 협약은 대학생 등 청년의 학업 지원을 강화하고 미래인재 양성을 위한 기관 간 협력체계를 구축하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협약을 통해 학자금 지원과 학생복지 증진을 위한 협력을 확대하고 고등교육 등록금 및 학자금 정책에 대한 공동연구를 추진할 계획이다. 아울러 관련 제도 개선을 위해 지속적으로 협력하기로 했다.

또한 청년들이 다양한 지원 정책과 혜택 정보를 쉽게 접할 수 있도록 상호 연계 홍보도 강화한다. 한국장학재단의 학자금 및 청년 지원 정보와 대교협의 주요 사업을 연계해 정보 접근성을 높인다는 방침이다.

이밖에도 양 기관은 청년 지원을 위한 다양한 협력 방안을 지속적으로 모색할 계획이다.

이기정 대교협 회장은 "이번 협약은 고등교육 현장의 목소리와 장학재단의 지원 제도가 만나 큰 시너지를 창출하는 계기가 될 것"이라며 "대교협은 장학재단과 함께 실효성 있는 학자금 정책을 공동 연구하고 제도를 개선해 학생들이 경제적 부담 없이 학업에만 전념할 수 있는 교육 생태계를 조성하는 데 힘을 모으겠다"고 밝혔다.

한편 이날 협약식에는 대교협과 한국장학재단 관계자들이 참석해 협약 체결과 함께 향후 협력 방향을 논의한다.

hyeng0@newspim.com