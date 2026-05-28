김해인재양성재단, 청년정착 일자리 협력체계 구축…취업 지원·장기근속 유도

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김해골든루트산업단지경영자협의회 맞손

정착 생태계 혁신 통한 지역 인재 유지

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해인재양성재단이 산업단지 경영자협의회와 협력해 청년 고용 미스매치 해소와 지역 정착 지원에 나섰다.

김해인재양성재단은 28일 김해골든루트산업단지경영자협의회와 '김해형 중소기업 근로소득 청년지원 사업' 공동 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

원종하 김해인재양성재단 대표이사(왼쪽)가 28일 청사에서 정회성 김해골든루트산업단지경영자협의회장과 체결한 김해형 중소기업 근로소득 청년지원 사업 공동 추진 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=김해인재양성재단] 2026.05.28

이번 협약은 고용 환경 변화로 인한 일자리 미스매치를 완화하고 지역 인재 유출을 줄이기 위한 취지로 추진됐다.

양 기관은 관내 대학 졸업(예정)자의 지역 기업 취업을 지원하고 중소기업 청년 근로자의 초기 적응과 장기근속을 유도하는 정착 지원 사업을 추진한다.

인제대 글로컬대학 사업의 '현장캠퍼스 프로그램'과 연계해 청년들의 현장 실무 역량을 높이는 방안도 병행할 계획이다.

협약에 따라 재단은 사업 추진을 위한 행정·재정적 지원을 맡고 협의회는 기업 현장 의견을 반영해 근로 환경 개선에 협력한다.

실무 책임자 중심의 협의체를 상시 운영해 현장 대응과 사업 조정 기능을 강화할 방침이다.

정회성 협의회장은 "청년 인재 확보와 유지는 기업 경쟁력과 직결된다"며 "지역 기업과 청년이 함께 성장할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

원종하 재단 대표이사는 "이번 협약은 청년에게는 지역 정착의 기반을, 기업에는 우수한 인재를 연결하는 현장 밀착형 일자리 모델"이라며 "재단 사업들과 연계해 대학을 졸업한 청년들이 김해에 자부심을 갖고 정착할 수 있도록 지역 정착 생태계를 지속적으로 혁신해 나가겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com