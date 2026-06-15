빅뱅, 월드투어 티켓팅 일정 공개…24일 선예매·25일 일반예매

AI 핵심 요약beta
- 빅뱅이 15일 20주년 월드투어 티켓 일정을 공개했다.
- 선예매는 24일, 일반 예매는 25일부터 진행한다.
- 빅뱅은 8월 21일부터 고양에서 9년 만의 완전체 투어를 시작했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 빅뱅의 데뷔 20주년 월드투어 티켓 일정이 공개됐다.
15일 YG엔터테인먼트에 따르면 '쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 2026 월드투어 인 고양' 선예매는 오는 24일 비스테이지 빅뱅 VIP(팬덤명) 멤버십 가입자를 대상으로 진행된다.
일반 예매는 25일부터 시작된다. 국내 티켓은 쿠팡플레이 앱에서, 글로벌 티켓은 NOL 월드를 통해 구매 가능하다.
빅뱅은 오는 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 데뷔 20주년 월드투어의 시작을 알린다. 이번 공연은 약 9년 만에 열리는 완전체 투어이다.
이번 공연은 18개 도시, 31회차에 걸쳐 이어질 월드투어의 서막을 알리는 상징적인 자리라 글로벌 팬들의 관심이 크다. 스타디움 규모에 걸맞은 압도적 연출 스케일과 빅뱅의 20년 음악 여정을 총망라한 이들 무대를 향한 기대감이 벌써부터 높아지고 있다.
빅뱅은 고양을 시작으로 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 세계 주요 도시를 순회한다. 메트라이프 스타디움, 스타드 드 프랑스, 토트넘 홋스퍼 스타디움, 도쿄 돔 등 세계적인 공연장을 아우르는 초대형 규모의 투어가 예고된 가운데, 추후 추가 개최 지역도 순차 공개될 예정이다.
alice09@newspim.com