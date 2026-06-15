"성심당부터 바이오기업까지"…대전 학생들 '진로 탐험' 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대전시교육청, 지역 기업 탐방 프로그램...직업계고 학생 참여

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 직업계고 학생들의 취업 역량을 높이고 지역 정착형 인재를 육성하기 위해 지역 기업 탐방 프로그램을 운영한다.

대전시교육청은 15일 26일까지 지역 우수 기업과 공공기관 20곳을 대상으로 '2026 대전희망인재 점프업 지역 기업 탐방'을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로그램에는 직업계고 3학년 학생 131명이 참여한다.

성진테크원 공정 투어를 하고 있는 대전 학생들. [사진=대전시교육청] 2026.06.15 nn0416@newspim.com

대전희망인재 양성사업은 대전시와 교육청이 협력해 직업계고 학생들의 지역 취업을 지원하고 산업 현장에서 필요한 인재를 육성하기 위해 추진하는 사업이다.

올해 기업 탐방은 경영·사무, 디자인, 미용·뷰티, 조리, 보건·반려동물, 건설·토목, 화학·바이오, 기계·자동차·철도, 전기전자·정보통신, IT·소프트웨어 등 10개 직무 분야로 나눠 운영된다.

학생들은 대전상공회의소를 비롯해 충남대 동물병원, 대전시보건환경연구원, 리베스트, 제이오텍, 올제텍, 가온플랫폼, 한국건설시험연구소, 큐로셀, 대전디자인진흥원, 성심당 등 지역 대표 기업과 기관을 방문해 산업 현장을 직접 체험하게 된다.

탐방 프로그램은 기업 소개와 시설 견학, 직무 체험, 최고경영자(CEO) 특강, 선배 취업인과의 대화 등으로 구성된다. 학생들은 실제 근무 환경을 경험하며 진로 설계와 취업 준비에 필요한 정보를 얻을 수 있다.

특히 올해는 참여 규모가 지난해 6개 기업·51명에서 20개 기업·131명으로 크게 확대됐다. 교육청은 이를 통해 학생들의 현장 이해도를 높이고 지역 기업에 대한 인식을 개선해 지역 정주 의식을 높인다는 계획이다.

김영진 과학직업정보과장은 "학생들이 지역 산업 현장을 직접 경험하며 진로 방향을 구체화하는 계기가 되길 바란다"며 "지역 기업과의 협력을 강화해 직업계고 학생들의 취업 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com