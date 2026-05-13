대전시교육청, 'DJ 일자리 NEW 365 매칭데이' 박람회

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 13일 DCC에서 직업계고·중학생 대상 채용박람회를 열었다.
- 67개 기업·공기업·공공기관이 참여해 245명 학생이 현장 면접과 상담을 진행했다.
- 진로 체험 프로그램과 선배 토크 콘서트로 학생들의 뜨거운 호응을 얻었다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청은 13일 대전컨벤션센터(DCC) 제1전시장에서 대전 지역 직업계고 학생들과 중학생을 대상으로 '2026 DJ(Dream&Job) 일자리 NEW 365 매칭데이' 채용박람회를 개최했다고 밝혔다.
대전시교육청과 대전·세종지방중소벤처기업청이 공동 주최하고 교육부가 후원하는 이번 행사는 67개 기업·공기업·공공기관과 직업계고 학생이 모였다.
채용 면접에는 34개 기업, 6개 공기업, 9개 공공기관이 참여하며 사전 신청한 직업계고 3학년 학생 245명이 현장에서 실제 채용 면접과 상담을 진행했다. 최종 합격 여부는 각 기관을 통해 개별 통보될 예정이다.
직업계고 1·2학년 학생들을 위한 진로 지원과 체험 프로그램도 함께 운영됐다. 또 인공지능(AI) 모의 면접 체험, 사진 촬영, 뷰티 스타일링, 취업 타로, 인공지능(AI) 캐리커처, 취업 컨설팅 부스가 마련됐다.
특히 공기업·공공기관 상담 부스에서는 실제 채용 담당자가 직접 전형 절차와 준비 방법을 안내해 학생들의 높은 관심을 받았다. 직업계고 선배들과의 토크 콘서트에서는 취업 성공 경험담과 직장 생활의 생생한 이야기가 공유돼 현장을 찾은 학생들로부터 뜨거운 호응을 얻었다.
과학직업정보과 김영진 과장은 "학생들이 긴장된 표정으로 면접에 임하고 기업 관계자들과 진기하게 대화하는 모습을 보며 직업 교육의 가능성을 확인한다"며 "앞으로도 학생 한 명 한 명이 자신의 진로에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 기업·기관과의 협력을 더욱 넓혀 나가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com