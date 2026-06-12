대전시교육청, 유소년영재캠프 개최..."창의적 리더 성장"

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청은 오는 14일(서부 중심)과 21일(동부 중심) 양일간 대전교육과학연구원에서 '제20회 대전유소년영재캠프'를 진행한다고 12일 밝혔다.

초등학교 3학년 학생 110명을 대상으로 진행되는 이번 캠프는 올해로 20회째다.각 학교에서 추천 및 선발 과정을 거친 초등학교 3학년 학생들과 학부모들이 참여할 예정이다.

2025년도 대전유소년영재캠프 모습. [사진=대전시교육청] 2026.06.12 nn0416@newspim.com

이번 캠프는 '초록색 지구 구조대: 에코-스마트 시티'를 대주제로 삼아 과학, 발명, 정보, 수학, 인문 등 총 4개 영역의 창의성 교육 프로그램이 순환식 팀티칭으로 운영된다.

세부 프로그램으로는 친환경 에너지와 도시 기술을 탐구하는 과학영역, 에코-스마트 시티의 문제를 해결하는 프로젝트를 수행하는 발명, 정보영역, 에코-스마트 시티를 위한 데이터 기반 설계를 경험하는 수학영역, 지속가능한 도시와 인간의 삶을 탐구하는 인문영역이 진행된다.

이와 함께 참가 학부모들을 위한 영재교육설명회 및 KAIST 과학영재교육연구원 이성혜 센터장과 류지영 센터장의 진로 특강이 개최된다.

과학직업정보과 김영진 과장은 "이번 캠프에서의 경험이 유소년 영재들의 잠재된 역량을 깨우고 미래 사회가 요구하는 융합적 사고력을 키우는 큰 밑거름이 되기를 바란다"며 "우리 학생들이 미래 사회의 변화를 주도할 창의적 리더로 성장할 수 있도록 앞으로도 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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