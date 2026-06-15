손태진 리메이크 앨범, 음원차트 톱5 점령…줄세우기 성공

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 손태진이 새 리메이크 앨범으로 음원 차트 상위권에 안착했다.

15일 소속사 미스틱스토리에 따르면 손태진이 지난 10일 리메이크 앨범 '여름 향수'는 발매 직후 국내 주요 음원 사이트인 벅스 성인가요 차트에서 트리플 타이틀곡 중 '노래하는 곳에', '사랑하리 (듀엣 나문희)'를 비롯해 수록곡 '장미', '오늘 같은 밤', '당신은 안개였나요'까지 1위부터 5위까지 나란히 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 손태진. [사진=미스틱스토리] 2026.06.15 alice09@newspim.com

특히 '노래하는 곳에'는 유튜브 인기 급상승 음악 7위에 오르며 높은 화제성을 입증했다.

음원뿐만 아니라 뮤직비디오 역시 호평 속 꾸준한 관심을 받고 있다. 손태진의 따뜻한 음색과 여름의 온도를 담아낸 감각적인 영상미가 어우러진 '노래하는 곳에' 뮤직비디오는 벅스 성인가요 영상 차트 2위를 기록했으며, 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 10위에 안착하며 뜨거운 관심을 얻고 있다.

손태진은 오는 19~21일 서울 LG아트센터 서울 LG 시그니처홀과 7월 17~18일 부산 소향씨어터 우리은행홀에서 '2026 손태진 단독 콘서트 '더 마에스트로(THE MAESTRO)'를 개최하고 '여름 향수'의 흥행 열기를 이어간다.

alice09@newspim.com