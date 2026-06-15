이준영, 7월 21일 입대…"건강하게, 저답게 잘 다녀올 것"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 이준영이 오는 7월 입대한다.

이준영은 지난 14일 사회관계망서비스(SNS)에 자필 손편지를 공개하며 오는 7월 21일 입대 소식을 알렸다.

배우 이준영. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "막상 입대 날짜를 받아두고 나니 오랜만에 생각이 많아졌다. 이렇게 한글자 적어가고 있으니 마음이 조금 가벼워지는 것 같다"며 심경을 전했다.

이어 "건강하게, 저답게 잘 다녀오겠다. 다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간 보내시길 진심으로 소망한다"고 말했다.

소속사 빌리언스 측은 "이준영 배우는 오는 7월 21일 신병교육대에 입소하여 기초군사훈련을 받은 후 국방의 의무를 성실히 이행할 예정"이라고 설명했다.

이어 "신병교육대 입소일은 다수의 장병 및 가족들이 함께하는 자리인 만큼, 입소 장소와 시간은 비공개로 진행된다"라며 "또한 현장 혼잡으로 인한 안전사고 예방을 위해 별도의 공식 행사는 진행하지 않는다. 아울러 원활한 입소와 안전을 위해 현장 방문은 삼가 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.

소속사 측은 "이준영 배우가 국방의 의무를 성실히 수행하고 더욱 건강한 성속한 모습으로 팬 여러분 곁에 돌아올 수 있도록 많은 응원과 격려 부탁드린다"고 전했다.

이준영은 현재 매회 자체 최고 시청률을 경신하고 있는 '신입사원 강회장'에서 황준현 역을 연기해 호평을 받고 있다.

입대 후에도 이준영이 출연한 드라마 '포핸즈', 넷플릭스시리즈'이런엿같은사랑', 영화 '자필'까지 다양한 작품들이 공개될 예정이다.

alice09@newspim.com