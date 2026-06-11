뉴비트 박민석, 日 BL 드라마 캐스팅…"데뷔 첫 연기, 설레고 기뻐"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 뉴비트 박민석이 일본 드라마를 통해 배우로서 첫 발을 내딛는다.

11일 소속사 비트인터렉티브에 따르면 그룹 뉴비트 멤버 박민석은 일본 지상파 채널 도쿄엠엑스의 새 드라마 '유어 스카이(Your Sky) 하레노치 코이'에 출연을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 뉴비트 박민석. [사진=© MandeeWork•THE WORKS/TOKYO MX, 비트인터렉티브] 2026.06.11 alice09@newspim.com

이번 작품은 지난 2024년 태국에서 방영되어 큰 인기를 끌었던 BL(보이러브, BoyLove) 드라마 '유어 스카이'를 일본판으로 리메이크한 작품이다.

사람을 잘 믿는 순수한 긍정남 히나타(후쿠다 아유타)와 대학 내 유명 인물이자 폭군 프린스라 불리는 츤데레 선배 소라(아이하라 잇신)의 이야기를 그린다.

해당 작품에서 박민석은 신비로운 한국인 유학생 '문다온' 역을 맡았다. 박민석은 드라마의 활력을 더하는 세 번째 커플로 등장하며, 데뷔 후 처음으로 연기에 도전하는 만큼 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.

박민석은 소속사를 통해 "이번 작품에 참여하게 되어 매우 영광스럽고 기쁘다"라며 "처음으로 연기에 도전하게 되어 정말 설레고 기대가 크다"라며 소감을 전했다.

이어 "드라마를 계기로 일본어 공부도 열심히 하면서 최선을 다해 준비하고 있다. 많은 관심 부탁드린다"라고 포부를 덧붙였다.

박민석이 속한 뉴비트는 지난해 11월 미니 1집 더블 타이틀곡 중 하나인 '룩 소 굿(Look So Good)'으로 미국 아마존 뮤직 6개 부문 1위를 기록하고 유튜브 뮤직 톱100 차트에 진입하며 글로벌 주목을 받은 바 있다.

박민석이 출연하는 '유어 스카이 하레노치 코이'는 8월 2일 오전 1시 30분 도쿄엠엑스에서 첫 방송된다. 이에 앞서 7월 5일 일본 도쿄 빅사이트 국제회의장에서 제1화 선행 상영회를 열고 현지 팬들과 만난다.

alice09@newspim.com