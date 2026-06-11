보아, 홀로서기 이후 첫 팬 콘서트 개최…"기획 단계부터 직접 참여"

AI 핵심 요약beta
- 가수 보아가 27일과 28일 팬 콘서트를 개최했다
- 홀로서기 후 첫 공식 대면 무대로 목소리·퍼포먼스에 집중했다
- 보아가 직접 기획에 참여했고 티켓은 티켓링크에서 예매했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 보아가 홀로서기 이후 첫 팬 콘서트를 개최한다.
11일 소속사 BApal에 따르면 보아는 오는 27, 28일 양일간 팬 콘서트 '보아 더 마이크(BoA THE MIC)'를 열고 팬들과 만난다.
이번 팬 콘서트는 보아가 새로운 환경에서 독자적인 행보를 시작한 이후 처음으로 팬들과 대면하는 공식적인 자리로, 오롯이 보아의 목소리와 퍼포먼스, 그리고 팬들을 향한 진심에 집중할 수 있는 무대로 꾸며질 예정이다.
보아는 지난 5월 30일 홀로서기 후 첫 디지털 싱글인 '에인트 노 하드 필링스(Ain't no hard feelings)'를 전격 발매하며 본격적인 활동의 신호탄을 쏘아 올렸다. 해당 곡은 보아만의 짙은 감성과 한층 성숙해진 음악적 역량을 담아내어 대중과 평단의 호평을 받고 있다.
소속사 측은 "보아가 오랜 시간 변함없이 곁을 지켜준 팬들에게 보답하기 위해 기획 단계부터 직접 참여하며 이번 팬 콘서트 준비에 심혈을 기울이고 있다"라며 "새로운 출발점에 선 보아의 한층 깊어진 음악 세계와 진솔한 매력을 동시에 느낄 수 있는 최고의 공연이 될 것"이라고 전했다.
보아의 팬 콘서트 티켓 예매는 티켓링크를 통해 진행되며, 오는 27일과 28일 양일간 서울 서대문구 연세대학교 대강당에서 개최된다.
alice09@newspim.com