Sh수협은행, 상반기 순이익 2034억원 "하반기 질적 성장 집중"

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행이 24일 경영전략회의에서 상반기 잠정실적을 발표했다
- 상반기 총자산 70조원·세전 순이익 2034억원으로 자산과 수익성이 성장했다
- 회의에서는 하반기 사업방향·내부통제·신사업 아이디어 발표 등 질적 성장 전략을 논의했다
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신학기 은행장 "고객의 눈높이로, 더 크고 새로운 금융 선보일 것"
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = Sh수협은행이 상반기 세전 당기순이익 2034억원을 기록했다.
Sh수협은행(은행장 신학기)은 지난 24일 서울 송파구 수협은행 본사에서 진행된 2026년 제3차 경영전략회의에서 상반기 잠정실적을 공개했다.
은행 총자산은 전년말 대비 6조7000억원 증가한 70조원, 세전 당기순이익은 2034억원으로 전년 동기 대비 70억원 증가한 수치다.
수협은행 관계자는 "어려운 대외 여건에도 불구하고 큰 폭의 자산 성장과 수익성 개선을 이뤄냈다"며 "하반기에는 내실 있는 질적 성장에 집중할 계획"이라고 밝혔다.
상반기 사업결산 및 하반기 영업전략을 주제로 한 이날 회의에서는 노동진 수협중앙회장을 비롯해 신학기 수협은행장과 주요 임원, 전국 영업점장 등 200여 명의 임직원이 참석했다.
총 3부로 이루어진 이번 경영전략회의는 하반기 사업방향 공유 및 우수 영업점 시상, 사내 신사업 아이디어 공모전인 '쇼미 더 아이디어' 최종 경연 등으로 구성되었다.
먼저 1부에서는 비이자사업 활성화 및 여신 건전성 제고 방안을 시작으로, 금융권 사고 사례 및 하반기 내부통제 방향에 대한 토의가 진행됐다.
노동진 수협중앙회장의 격려사로 시작된 2부에서는 어업인 및 회원조합 상생 우수직원 포상과 상반기 은행 경영성과 리뷰, 하반기 핵심사업 방향 공유가 이뤄졌다.
마지막 3부에서는 올해 초 착수했던 사내 신사업 발굴 프로젝트인 '쇼미 더 아이디어' 최종 Top 10 아이디어 발표 및 현장투표가 진행되었다. 수협은행은 상품과 서비스, 업무개선 등 은행의 전 사업영역에서 직원들이 직접 발굴한 이번 아이템을 하반기부터 조속히 사업화한다는 방침이다.
Sh수협은행 신학기 은행장은 "남들과 다른 시각, 한 박자 빠른 의사결정이 더욱 중요한 시점"이라며 "고객의 눈높이에서 더 크고 새로운 수협 금융을 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
ssup825@newspim.com