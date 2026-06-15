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제이씨케미칼, 인니 팜농장 '골든 에이지' 진입

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  • 제이씨케미칼은 15일 인도네시아 팜 플랜테이션 수직계열화를 완성해 새로운 수익 국면에 진입했다고 밝혔다.
  • 인도네시아 팜 농장과 바이오연료 사업 호조로 1분기 매출 1212억원, 인니 법인 영업이익률 12.5%를 기록했다.
  • B50 정책과 차세대 바이오연료 사업 확대로 원료 경쟁력을 기반으로 수익성과 성장 기회를 키워가겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1분기 영업이익률 12.5%…차세대 바이오연료 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 친환경 바이오연료 전문기업 제이씨케미칼은 국내 바이오연료 업계에서 유일하게 구축한 인도네시아 팜 플랜테이션 수직계열화를 완성하고 새로운 수익 국면에 진입했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 제이씨케미칼은 2012년 인도네시아 팜농장 법인(PT.Niagamas Gemilang) 인수를 시작으로 지난 2013년 추가 팜농장 법인(PT. SUKSES BINA ALAM)을 인수하며 원료 생산 및 팜유 착유부터 바이오디젤·바이오중유 제조에 이르기까지 전 과정을 수직 계열화한 국내 유일의 종합 친환경 에너지 기업으로 성장했다.

바이오연료 사업은 원료 가격과 안정적인 공급망 확보가 수익성을 좌우하는 요소로 꼽히며, 제이씨케미칼은 현지 팜 농장 운영을 통해 원료시장 변화에 적극 대응함으로써 바이오 에너지 기업 중 차별화된 경쟁력을 확보해 왔다.

제이씨케미칼 로고. [사진=제이씨케미칼]

특히 인도네시아 팜농장은 최대 생산 시기인 골든 에이지에 본격 진입함에 따라 플랜테이션 부문의 영업이익이 가파르게 증가하고 있다. 실제 인도네시아 현지 팜 법인은 주요 제품의 가격 상승 기조 속에 지속적인 성장을 거듭하며 올해 1분기 매출액 224억원, 영업이익 28억원을 기록해 12.5%의 높은 영업이익률을 달성했다.

또한 인도네시아 정부의 강력한 바이오연료 확대 정책도 독보적인 호재로 작용하고 있다. 현지 정부는 바이오디젤 내 팜유 혼합 비율을 지속적으로 상향해 왔으며, 최근 중동 전쟁에 따른 에너지 수급 불안정으로 팜유 혼합 비율을 50%까지 높이는 'B50 정책'의 조기 도입을 결정했다. B50 도입 시 연간 팜유 수요량이 현행 대비 약 28.6% 급증할 것으로 추정돼 제이씨케미칼의 수익성은 향후 더욱 극대화될 전망이다.

현재 제이씨케미칼은 여의도 면적의 약 30배에 이르는 인도네시아 현지 7.3천ha 규모의 팜 농장 외에 2024년 추가 인수한 팜 농장(PT.PPP)의 개발 등 농장 사업 확대와 기존 착유공장(CPO Mill)의 설비 경쟁력 강화를 통해 더욱 수익성을 높여 갈 계획이다.

아울러 글로벌 에너지 시장이 기존 바이오디젤을 넘어 HVO(수소화 식물성 오일), SAF(지속가능항공유) 등 차세대 바이오 연료 중심으로 확대되면서 원료 조달 역량과 전처리 기술 확보가 핵심 경쟁력으로 평가된다.

회사에 따르면 제이씨케미칼은 기존 바이오 연료 생산 경험을 바탕으로 PTU(바이오항공유 원료 전처리) 등 신규사업을 추진하며 차세대 친환경 연료시장에서 선두주자로 자리매김하고 있다.

이 같은 사업 포트폴리오 확대에 힘입어 제이씨케미칼의 올해 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 55% 증가한 1212억 원을 기록했으며, 영업이익과 분기순이익 모두 전분기 대비 큰 폭의 흑자전환에 성공했다.

제이씨케미칼 관계자는 "글로벌 바이오 연료 시장은 생산 기술뿐 아니라 안정적인 원료 확보 능력이 중요한 경쟁 요소가 되고 있다"며 "팜 플랜테이션 운영과 바이오 연료 제조 역량을 기반으로 기존 사업의 수익성을 강화하는 동시에 HVO·SAF 등 차세대 친환경 에너지 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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