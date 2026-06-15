KB자산운용, K-성장과 지배구조50 목표전환4호 펀드 출시

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AI·바이오·방산·에너지 등 정책 수혜 기업 투자

목표수익률 6% 달성 시 채권형 전환

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 15일 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 4호 펀드'를 출시한다고 밝혔다.

KB자산운용에 따르면 해당 펀드는 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 1·2·3호 펀드'의 후속 상품으로, 정부 핵심 산업 지원 정책 수혜 기업과 기업가치 제고가 기대되는 종목에 투자한다.

[사진=KB자산운용]

KB K-성장과 지배구조50 목표전환 4호 펀드는 정부가 중점적으로 추진하는 산업인 'ABCDEF'(AI, Bio, Contents, Defense, Energy, Factory) 분야와 기업 지배구조 개선 및 주주환원 확대에 따라 기업가치 상승이 기대되는 종목에 선별 투자하는 채권혼합형 펀드다.

정책 수혜가 기대되는 산업 내 핵심 기업을 약 50% 담아 성장성을 추구하고 나머지 약 50%는 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 투자해 안정적인 수익을 확보한다.

구체적으로 주식 부문은 정량·정성적 분석을 바탕으로 경쟁력과 성장성이 높은 종목을 선별하고 ABCDEF 산업 내 핵심 기업과 기업 지배구조 개선 수혜 기업을 집중적으로 담는다. 채권 부문은 국내 우량 채권에 투자하는 단기채 ETF와 MMF 등에 선별 투자해 안정적 수익을 추구한다.

목표수익률은 6%다. A클래스 기준 누적 운용수익률이 6%(누적 기준가격 1060원)에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도한다. 이후에는 국내 채권 관련 자산 중심의 채권형으로 전환해 확보한 수익을 안정적으로 관리하는 구조다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "목표전환형 펀드는 수익 기회를 추구하면서도 목표 달성 이후 채권형으로 전환해 안정성을 확보할 수 있는 상품"이라며 "1·2·3호를 통해 검증된 운용 전략을 바탕으로 정책 수혜가 기대되는 성장 산업과 기업가치 제고 종목에 선별 투자하는 만큼 지금처럼 변동성이 심한 장세에서 특히 효과적인 투자 수단"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com