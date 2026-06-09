KB자산운용, 'K-성장과 지배구조30 목표전환 펀드' 출시

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목표수익률 6% 달성 시 단기채 중심 채권형 전환

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 정부 핵심 산업 지원 정책 수혜 기업과 기업가치 제고 기대 종목에 투자하는 'KB K-성장과 지배구조30 목표전환 펀드'를 출시한다고 9일 밝혔다.

이 펀드는 채권혼합형으로, 정부가 중점 추진하는 AI·바이오·콘텐츠·방산·에너지·제조 분야와 기업지배구조 개선 및 주주환원 확대에 따른 기업가치 상승 기대 종목에 선별 투자한다.

자산 배분 구조는 정책 수혜 산업 내 핵심 기업에 약 30%, 나머지 약 70%는 국공채·통안채·특수채·은행채 등 국내 우량 채권에 투자한다.

[사진=KB자산운용]

주식 부문은 정량·정성 분석을 바탕으로 경쟁력과 성장성이 높은 종목을 선별해 ABCDEF 산업 핵심 기업과 지배구조 개선 수혜 기업을 편입한다.

목표수익률은 6%다. A클래스 기준 누적 운용수익률이 6%(누적 기준가격 1060원)에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도하고, 이후 국내 단기채 중심의 채권형으로 전환해 수익을 관리하는 구조다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "목표전환형 펀드는 수익 기회를 추구하면서도 목표 달성 이후 채권형으로 전환해 안정성을 확보할 수 있는 상품"이라며 "정책 수혜가 기대되는 성장 산업과 기업가치 제고 종목에 선별 투자하는 만큼 변동성이 심한 장세에서 효율적인 투자 대안이 될 것"이라고 말했다.

펀드 가입은 KB증권·NH투자증권·SK증권·교보증권·미래에셋증권에서 가능하다. 오는 13일까지 모집 후 당일 설정할 예정이다.

dconnect@newspim.com