KB자산운용 '법인용 MMF I-1호' 순자산 10조 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 15일 KB 법인용 MMF I-1호가
- 설정 4년 만에 순자산 10조원을 달성했다고 밝혔다.
- 국내 MMF 시장은 대기성 자금 유입으로 250조원 돌파하며
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용의 'KB 법인용 MMF I-1호' 순자산이 10조원을 넘어섰다.
15일 KB자산운용은 KB 법인용 MMF I-1호 펀드가 2022년 약 900억원 규모로 운용을 시작한 지 4년 만에 순자산 10조원을 달성했다고 밝혔다.
KB 법인용 MMF I-1호는 단기금융상품을 주요 투자 대상으로 하는 법인 전용 펀드다. 거시경제 분석과 채권시장 전망을 토대로 가중평균 잔존만기를 관리하고, 채권과 유동성 자산 비중을 탄력적으로 조절하는 방식으로 운용된다. 우량 채권과 전단채, 기업어음 등을 편입해 수익성과 유동성을 함께 추구한다.
KB자산운용은 채권운용본부 내 크레딧 애널리스트와의 협업을 통해 우량 자산 중심 포트폴리오 운용에 집중하고 있다. 2022년 9월 레고랜드 사태 당시에는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 유동화 자산을 편입하지 않아 시장 변동성 확대 국면에서 안정성이 부각됐다.
국내 머니마켓펀드(MMF) 시장은 최근 빠르게 성장하고 있다. 지정학적 이슈 장기화와 대내외 통화정책 불확실성 확대의 영향으로 대기성 자금 유입이 늘고 있어서다. 금융투자협회에 따르면 국내 MMF 순자산총액은 최근 250조원을 돌파하며 역대 최대 수준을 기록했다. 기업과 기관투자자를 중심으로 한 법인 MMF 수요도 꾸준히 확대되는 추세다.
김영하 KB자산운용 기관마케팅본부장은 "법인 MMF 시장 확대에 맞춰 기관 고객의 다양한 단기자금 운용 수요에 대응해온 결과 순자산 10조원을 달성했다"고 말했다. 유영재 채권운용본부장은 "안정적인 운용 성과를 바탕으로 고객 신뢰에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com