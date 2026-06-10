KB운용, RISE 네트워크인프라 순자산 1조 돌파

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1년 수익률 559.57%…국내 주식형 ETF 1위

삼성전기·SK하이닉스 등 상위 5종목 89.65%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 'RISE 네트워크인프라 상장지수펀드(ETF)' 순자산이 1조원을 돌파했다고 10일 밝혔다.

증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 9일 기준 RISE 네트워크인프라 ETF의 최근 1년 수익률은 559.57%를 기록했다. 같은 기간 레버리지 상품을 제외한 국내 주식형 ETF 340종 가운데 1위다.

RISE 네트워크인프라 ETF는 2020년 5세대 이동통신(5G) 인프라 테마로 상장한 상품이다. 이후 생성형 인공지능(AI) 확산과 함께 데이터센터, 고성능 연산, 네트워크 장비 등 AI 인프라 투자 수요가 늘면서 관련 종목 중심의 상품으로 부각됐다.

[사진=KB자산운용]

KB자산운용은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 제시한 'AI 인프라 5단 케이크' 이론을 언급하며 AI 확산의 제약 요인이 소프트웨어보다 칩·컴퓨팅과 클라우드 데이터센터 등 물리 인프라 영역에서 나타난다고 설명했다. RISE 네트워크인프라 ETF는 이 구간과 관련된 국내 기업을 편입해 AI 인프라 투자 확대 흐름에 대응하는 상품이다.

RISE 네트워크인프라 ETF의 주요 편입 종목은 삼성전기 33.77%, SK하이닉스 21.63%, 삼성전자 18.16%, LG이노텍 12.44%, 이수페타시스 3.65% 등이다. 상위 5개 종목 비중은 89.65%다.

이 밖에 리노공업 2.85%, 제주반도체 1.71%, 대한광통신 1.18%, RFHIC 0.74% 등을 편입하고 있다.

주요 편입 종목 가운데 SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM)를 생산하고 있다. 삼성전기는 서버용 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 공급하고 있으며, 이수페타시스는 800G 네트워크 전환에 필요한 다층 인쇄회로기판(MLB)을 공급하는 기업이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI 데이터센터 투자 사이클이 본격화하면서 반도체, 기판, 네트워크 장비 등 물리적 인프라를 공급하는 기업들의 실적 가시성이 높아지고 있다"며 "'RISE 네트워크인프라 ETF'는 AI 혁명의 수혜가 기대되는 국내 인프라 기업들에 효과적으로 투자할 수 있는 상품"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com