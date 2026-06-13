[MLB] 와이스, 결국 휴스턴서 방출...'대전 예수'로 부활할까

AI 핵심 요약beta
- 라이언 와이스가 13일 휴스턴에서 방출대기 조치돼 빅리그 도전이 흔들렸다.
- 그는 한화에서 16승·평균자책점 2.87로 에이스로 활약했으나 휴스턴에선 MLB·트리플A 모두 부진했다.
- 웨이버 통과 시 마이너행 또는 FA가 되며, 한화와의 재회 등 KBO 복귀 가능성도 거론된다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 지난해 한화 이글스의 한국시리즈 진출을 이끌었던 '대전 예수' 라이언 와이스(29)의 빅리그 도전이 반년 만에 좌초 위기에 놓였다.
미국프로야구 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스는 13일(한국시간) 내야수 레이넬 델가도를 40인 로스터에 등록하기 위해 와이스를 방출 대기(DFA) 조처했다고 발표했다. 오프시즌 선발진 강화를 위해 와이스를 선택했던 휴스턴의 도박은 결국 실패로 끝났다.
와이스는 KBO리그에서의 압도적인 활약을 발판 삼아 금의환향한 대표적인 사례였다. 2024시즌 도중 대체 선수로 한화 유니폼을 입은 뒤, 2025시즌에는 30경기 16승 5패 평균자책점 2.87, 207탈삼진이라는 빼어난 성적으로 에이스 우뚝 섰다. 긴 머리를 휘날리며 던지는 강력한 구위에 매료된 한화 팬들은 그에게 '대전 예수'라는 별명을 붙이며 열광했다. 시즌 종료 후 와이스는 휴스턴과 1년 총액 260만 달러(약 40억 원)의 계약을 맺고 미국 무대로 돌아갔다.
빅리그의 벽은 높고 냉정했다. 와이스는 올 시즌 메이저리그 9경기에서 승리 없이 3패, 평균자책점 7.62로 무너졌다. 스프링캠프에서 선발 보직을 원했으나 개막 후 불펜으로 이동하며 스텝이 꼬였다. 두 차례 선발 기회에서도 모두 4이닝을 채우지 못했다. 반등을 노리며 내려간 트리플A 슈거랜드에서도 5경기 3패, 평균자책점 8.41로 난조가 이어졌다. 최고 157km의 강속구를 던졌지만 미국 타자들을 압도하지 못했고 조시 헤이더 등 휴스턴 기존 투수진이 부상에서 복귀하자 결국 정리 대상이 됐다.
관심은 '대전 예수'의 다음 행선지다. 일주일의 웨이버 기간 동안 다른 MLB 구단의 클레임이 없으면 와이스는 마이너리그로 이관되거나 자유계약선수(FA) 신분이 된다. 자연스럽게 KBO리그 복귀 가능성도 고개를 들고 있다. 와이스는 이미 한국 무대에서 검증을 마친 확실한 카드다. 지난해 작별 인사에서 "다시 만날 때까지의 인사"라며 한국에 대한 애정을 드러냈던 만큼 한화의 외국인 투수 교체 타이밍과 맞물린다면 대전으로의 복귀 시나리오도 완전히 불가능한 이야기는 아니다.
psoq1337@newspim.com