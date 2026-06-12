박완수 경남지사 "녹조 확산 신속히 대응…수돗물 안전 관리 강화"

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창녕함안보·칠서 취수장 방문

녹조 발생 상황·대응 태세 점검

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 낙동강 녹조 발생에 따른 취수장과 정수시설 대응 상황을 점검했다.

경남도는 박 지사가 12일 창녕함안보와 창원 칠서취수장을 찾아 녹조 대응과 수돗물 안전 관리 실태를 확인했다고 밝혔다.

박완수 경남지사(왼쪽)가 12일 창녕함안보를 방문해 낙동강 유역의 녹조 발생에 따른 대응 상황을 점검하고 있다.[사진=경남도]2026.06.12

이번 점검은 지난 8일 낙동강 칠서와 물금·매리지점에 조류경보 '관심' 단계가 발령된 데 따른 것이다. 현장에는 창녕군과 한국수자원공사, 낙동강유역환경청 관계자 등이 참석했다.

박 지사는 창녕함안보에서 녹조 발생 현황과 대응 상황을 확인하고 이어 칠서취수장에서 정수처리 공정 운영과 취수장 관리 실태를 점검했다.

도는 현재 수질오염원 관리와 정수장 운영 강화를 중심으로 대응 체계를 가동 중이다. 총인 유입 저감을 위해 폐수와 가축분뇨, 개인오수처리시설에 대한 특별점검을 실시하고 있다.

취수장에는 조류 차단막과 살수시설, 수면폭기장치 등을 운영해 녹조 유입을 줄이고 있으며 정수장에서는 활성탄과 오존을 활용한 고도정수처리 공정을 강화하고 있다. 조류독소와 냄새물질 검사도 주 1회 이상 실시 중이다.

현재까지 정수된 수돗물에서는 조류독소가 검출되지 않았다.

박 지사는 "정수처리 공정을 철저히 관리해 먹는 물 안전에 문제가 없도록 하고 녹조 확산 시 신속히 대응하라"고 지시했다.

도는 여름철 녹조 발생에 대비해 관계기관과 협력해 수질 관리와 수돗물 안전 확보를 이어갈 방침이다.

news2349@newspim.com