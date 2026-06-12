남해군 '나홀로 여행객' 맞춤형 서비스 확대…안전한 관광 환경 조성

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음식·체험 콘텐츠 정보 제공 편의성 도모



[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 혼자 여행 오는 관광객을 위해 식당·교통·체험 콘텐츠·물가 관리 전반을 손보는 '1인 관광객 수용태세 개선 계획'을 마련했다.

군은 1인 관광객이 식사, 이동, 숙박, 체험 과정에서 겪는 불편을 줄이고 바가지요금 우려를 낮추기 위해 부서별 세부 추진계획을 수립했다고 12일 밝혔다.

경남 남해군이 '1인 관광객 수용태세 개선 계획'을 마련했다. 사진은 경남 남해군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.06.12

우선 음식 분야에서는 보건행정과가 1인 식사가 가능한 음식점을 발굴해 군 누리집에 게시하고 관련 정보를 매월 갱신한다. 이후 '혼자와도 좋은 식당' 모집·지정을 통해 선정 업소에 1인 식탁과 의자 세트, 1인용 찬기 등 위생용품, 지정 스티커 등을 예산 범위에서 지원할 계획이다.

1인 식사 가능 업소에는 군 홈페이지와 연계한 QR코드를 관광지도에 추가해 관광객이 현장에서 식당 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 한다.

콘텐츠 분야에서는 남해관광문화재단이 '남해 혼자여행(ON) 프로젝트'를 추진한다. 이 사업은 1인 관광객과 대중교통 이용 관광객에게 맞춤형 관광정보와 체험 프로그램을 제공하는 것이 골자다.

'대중교통 연계 스마트 비대면 가이드 투어'를 통해 터미널, 다랭이마을, 독일마을 등 주요 코스별 이동 동선, 버스 정보, 주변 관광지 정보를 메신저 기반으로 안내할 예정이다. 지정 코스를 완주한 관광객에게는 기념품을 지급해 프로그램 참여를 유도한다.

남해로ON 스마트스토어를 통해서는 캔들 만들기, 쿠킹클래스, 공예체험 등 1인 예약이 가능한 체험 상품을 집중적으로 알린다. 체험 참여 후 지정 해시태그를 활용해 SNS에 후기를 올린 관광객에게는 기념품이나 모바일 쿠폰을 제공해 온라인에서 자발적인 홍보가 이어지도록 한다는 구상이다.

교통 분야에서는 관광진흥과가 '안전혼행' 시책을 내세웠다. 군은 다음달 티머니 Go 앱과 연계해 관광택시 상품을 등록하고, 8월부터 1인 관광객을 대상으로 본격적인 안내에 나설 계획이다.

이번 관광택시 상품은 기존 관광객 부담금 6만 원을 3만 원으로 낮추고 나머지 3만 원은 한국관광공사가 지원하는 방식으로 운영된다.

물가 관리와 관련해서는 경제과가 연중 점검 체계를 가동한다. 여름 휴가철과 축제·행사 기간 등 관광객이 몰리는 시기에 1인 관광객을 대상으로 한 바가지요금 방지 대책을 시행하고 주요 관광지와 전통시장, 음식점, 숙박업소 등을 대상으로 현장 점검을 진행한다.

m25322532@newspim.com