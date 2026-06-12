이광수·김우빈·도경수, 목장서 멘붕…'콩콩팜팜' 노동 지옥 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이광수, 김우빈, 도경수가 제주 목장에서 예상치 못한 고난을 마주한다.

오는 19일 저녁 8시 35분 첫 방송될 tvN '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장(콩콩팜팜)'이 하이라이트 영상을 통해 이광수, 김우빈, 도경수의 좌충우돌 인생 첫 목축업 도전기를 예고, 도파민을 자극하고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 콩콩팜팜 하이라이트 영상 이미지. [사진=tvN] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

'콩콩팜팜'은 제주도에서 펼쳐지는 찐친 3인방 이광수, 김우빈, 도경수의 '팜'타스틱한 팜스테이를 담는 프로그램. 하이라이트 영상은 그동안 '콩콩팥팥', '콩콩밥밥', '콩콩팡팡'으로 농사, 구내식당 운영, 해외 연수까지 경험한 3인방의 행복한 목장살이로 시작돼 눈길을 사로잡는다.

그러나 평화로운 분위기도 잠시, 상상과 다른 목장 일의 현실이 멤버들을 강타한다. 아침 6시부터 일하기 위해 꼭두새벽에 출근하는 것은 물론 끝없는 청소 지옥에 빠지는 것. 심지어 식사 중에는 소가 탈출하는 아찔한 상황이 벌어지며 멤버들이 다급히 소를 몰아 흥미를 고조시킨다.

제멋대로 날뛰는 동물들 때문에 예측 불가한 일들이 대거 발생할 조짐을 보이는 가운데 배설물 때문에 고통받는 멤버들의 모습은 폭소를 유발한다. 김우빈은 해탈한 듯 옷에 묻은 배설물을 닦고, 배설물이 담긴 수레를 끌고 가던 도경수는 "형! 똥 치우라고요!"라며 울분 섞인 외침으로 웃음을 자아낸다. 우리를 치우던 이광수 역시 "어차피 쌀 거 왜 치우냐고!"라고 말하는가 하면 넋이 나간 채 "우리 여기 잘 온 거 맞아?"라고 의문을 표해 고강도 노동을 예감케 하고 있다.

또한 도경수의 사진을 찍어주는 감수성 풍부한 목장 대표, 이광수가 치대고 싶을 정도로 순한 선배 등 목장 사람들과의 무해한 케미스트리가 미소를 자아낸다. 목장 사람들도 내기할 때는 봐주는 것 없고 가끔은 멤버들의 속을 뒤집기도 해 이들의 유쾌한 티키타카에 관심이 모아진다. 뿐만 아니라 목장 일을 도울 깜짝 인턴들도 등장할 예정이라 기대감을 높이고 있다.

제주도 목장을 접수할 이광수, 김우빈, 도경수의 이야기는 19일 저녁 8시 35분에 첫 방송될 tvN '콩 심은 데 콩 나는 가고팜 하고팜 동물농장'에서 확인할 수 있다.

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