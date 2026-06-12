최은옥 교육차관, 대학 특성화 전략 논의…"지역대 경쟁력 높인다"

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제6차 미래교육 차담회 12일 개최

국립대·사립대·전문대 역할 재정립 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최은옥 교육부 차관은 12일 한국교육시설안전원에서 '미래 고등교육 경쟁력 강화를 위한 대학 특성화 전략'을 주제로 제6차 미래교육 차담회를 개최한다.

이번 차담회는 인구구조 변화와 저출생, 지역 소멸 위기 등 고등교육을 둘러싼 환경 변화에 대응해 대학의 역할과 기능을 새롭게 정립하기 위해 마련됐다.

최은옥 교육부 차관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 인공지능(AI) 인재양성 추진단 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

교육부는 국가균형성장을 위한 정부의 지방우대 기조에 맞춰 대학별 강점 분야를 중심으로 역할과 기능을 조정하고 경쟁력 있는 지역대학을 육성하는 방안을 추진하고 있다. 이를 통해 지역 소멸 위기에 대응하고 대학이 지역 성장의 핵심 기반으로 자리 잡을 수 있도록 지원한다는 계획이다.

이날 회의에는 국립대, 사립대, 전문대 관계자 등 현장 전문가 9명이 참석한다. 교육부에서는 최 차관을 비롯해 기획조정실장, 대학지원관, 국립대학정책과장, 전문대학지원과장 등이 함께한다.

참석자들은 대학 유형별 강점을 살린 고등교육 혁신 방안을 논의하고 국립대·사립대·전문대가 각각 어떤 방식으로 미래 사회 변화에 대응할 수 있을지 의견을 나눌 예정이다.

특히 교육부는 5극 3특 성장엔진 분야와 연계한 인재 양성 방향도 함께 검토한다. 지역별 전략산업과 대학의 특성화 분야를 연결해 지역 발전과 고등교육 경쟁력 강화를 동시에 추진하겠다는 취지다.

최 차관은 "지역 대학이 세계적 경쟁력을 갖춘 대학으로 도약하기 위해서는 대학별 강점 분야에 대한 집중적인 지원이 필요하다"며 "교육부는 5극 3특 성장엔진 분야와 연계해 대학별 특성화를 지원하고, 대학이 국가균형성장에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝힐 예정이다.

제6차 미래교육 차담회는 이날 오후 4시30분부터 한국교육시설안전원 9층에서 열린다. 참석자 소개와 차관 인사말은 공개로 진행되며 대학 특성화 전략 관련 논의는 비공개로 진행된다.

jane94@newspim.com