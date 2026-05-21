최은옥 차관, 오만 교육부 차관 면담…AI·디지털 교육 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 최은옥 교육부 차관은 21일 오만 차관과 만나 미래교육 협력 방안을 논의했다
- 양측은 오만 수요에 맞춰 한국의 AI·디지털 교육 정책 경험과 K-에듀 모델을 공유하기로 했다
- 에듀테크·교원 디지털 역량·콘텐츠 교류 협력으로 K-에듀의 중동 확산 기반을 넓히기로 했다
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에듀테크·교원역량 강화 논의
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최은옥 교육부 차관은 21일 오만 교육부 차관과 만나 인공지능(AI)·디지털 교육 등 한·오만 미래교육 협력 방안을 논의한다.
최 차관은 이날 정부세종청사에서 인티사르 암부사이디 오만 교육부 차관과 면담하고 양국 간 교육 협력 확대 방안을 논의한다.
그동안 한국과 오만은 대학 간 교류와 학생 교류 등을 통해 교육 분야 협력 기반을 쌓아왔다. 교육부는 이번 면담이 기존 교류를 바탕으로 양국 간 협력을 교육부 차원의 정책 협력으로 넓히는 계기가 될 것으로 보고 있다.
양측은 오만의 디지털 전환과 미래 인재 양성 수요에 맞춰 한국의 AI·디지털 교육 정책 경험과 K-에듀 모델을 공유할 예정이다.
또 교육정보기술(에듀테크) 활용, 교원의 디지털 역량 강화, 교육 콘텐츠 교류 등 미래교육 분야에서 협력할 수 있는 방안도 논의한다. 교육부는 이를 통해 K-에듀의 중동 지역 확산 기반을 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다.
최 차관은 "오만은 디지털 전환과 미래 인재 양성에 높은 관심을 가진 중동 지역의 중요한 교육 협력 국가"라며 "한국의 AI·디지털 교육 경험과 K-에듀 모델을 공유하고, 양국 간 인재 교류와 미래교육 협력 확대 방안을 논의해 나가겠다"고 밝힐 예정이다.
jane94@newspim.com