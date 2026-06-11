최휘영 장관 "입주단체 피해 최소화"…문체부, 핸드볼경기장 긴급 대책회의

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부 최휘영 장관은 11일 올림픽회관에서 핸드볼경기장 봉쇄 피해 관련 긴급 대책회의를 열었다
- 입주 종목단체들은 사무실 출입 제한으로 국제대회 준비, 급여·수당 지급 지연 등 복합적인 피해를 호소했다
- 최 장관은 세금·회계 기한 연장, 임시 사무공간 제공 등 피해 최소화와 근본 대책 마련을 관계부처와 협의하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 제9회 전국동시지방선거 개표소로 사용된 올림픽공원 핸드볼경기장이 참정권 침해 관련 집회로 봉쇄된 지 일주일째를 맞는 가운데, 해당 건물에 입주한 체육 종목단체들의 피해가 불어나고 있다.
문화체육관광부 최휘영 장관은 11일 올림픽회관에서 대한체육회, 국민체육진흥공단 관계자와 함께 핸드볼경기장 입주 회원종목단체들을 만나 긴급 대책회의를 열었다.
입주 종목단체들은 경기장 봉쇄로 사무실 출입이 막히면서 국제대회·훈련·자격검정 시험에 필요한 물품 반출이 제한되고, 직원 급여와 국가대표 수당 지급이 지연되는 등 복합적인 피해를 호소했다. 회원종목단체 관계자는 "업무에 필수적인 노트북과 외장하드도 가지고 나오지 못하고 있고, 현장에서 급하게 빠져나오다 보니 급여조차 지급하지 못하는 상황"이라며 조속한 대책 마련을 촉구했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임 조정위원회에 참석 중인 유승민 대한체육회장은 12일 조기 귀국할 예정이다.
이에 최휘영 장관은 회계 처리와 세금 납부기한 연장을 위해 금융·과세 당국과 신속히 협의하고, 임시 사무공간과 집기류를 제공하는 등 피해 최소화 방안을 적극 추진하겠다고 밝혔다. 아울러 "임시 대책만으로는 한계가 있는 만큼, 직원들이 사무실에서 시급한 필수업무를 볼 수 있도록 근본적인 방안을 관계부처와 협의하겠다"고 덧붙였다.
최 장관은 "회원종목단체는 선수 육성과 국내외 대회 참가 지원 등 경기력 향상을 이끄는 체육 현장의 핵심 주체"라며 "체육회, 공단 등 관계기관과 지속 협의해 피해를 최소화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.
fineview@newspim.com